Estados Unidos.- La fortuna de Donald Trump le fue heredada en gran parte por su padre y parte de esta gracias a un fraude fiscal, de acuerdo a una investigación publicada hoy por el New York Times.

Contrario a la propaganda difundida por Trump, que lo pintan como un millonario que se hizo “por si solo”, el presidente de los Estados Unidos recibió cantidades millonarias de dinero de su padre, el magnate de bienes inmobiliarios Fred Trump.

A lo largo de la vida de Trump, recibió de su padre una cantidad de 413 millones de dólares (unos 7 mil 500 millones de pesos), muchos de los cuales no pagaron impuestos gracias a la creación de empresas fantasmas por parte de él y sus hermanos.

De acuerdo a los datos del Times, Fred y Mary Trump transfirieron a sus hijos más de 1000 millones de dólares, los cuales debieron haber pagado 55% de impuestos, pero gracias a los fraudes fiscales que cometieron, terminaron pagando apenas 5%.

Con apenas 3 años de edad, Trump recibió de sus padres la primera “ayuda” de su familia, con 200 mil dólares al valor actual. A los 8 años Trump ya era “millonario” y a los 17 era propietario de un edificio de departamentos de 52 unidades.

Al graduarse de la universidad, Trump recibía 1 millón de dólares anuales de renta de su familia, incrementándose a 5 millones anuales al cumplir 40.

Por su parte, Charles J. Harder, abogado de Trump, respondió en un comunicado al diario que la investigación y las acusaciones de fraude y evasión fiscal son “falsas al 100%”.