El régimen trumpista aliado a Israel está desesperado. A casi un mes de la guerra perdida que duraría, según sus cuentas alegres, unos tres días, la República Islámica de Irán sigue defendiendo con gallardía su soberanía.

Las consecuencias para la economía mundial se siguen acumulando y el prospecto a futuro es cada vez más oscuro. Países como Australia y Nueva Zelanda tienen apenas semanas de reservas de combustible, y otros países en Asia y Europa ya hablan de regresar a semanas laborales más cortas para ahorrar combustible.

Mientras escalan los ataques contra infraestructura industrial y educativa de Irán (el gobierno iraní acusa a la alianza angloisraelí de destruir más de 600 escuelas y asesinar a más de 1000 estudiantes y profesores), el gobierno de la República Islámica responde con ataques con misiles y drones suicidas.

Posiblemente, no conozcamos en mucho tiempo el verdadero saldo de los muertos estadounidenses sacrificados en el altar del régimen epsteiniano-sionista, pero podrían ser muchos más de los reconocidos por Trump y su régimen.

Por lo pronto, este sábado, tiempo de la región de Asia Occidental, el grupo Ansaralá de Yemen anunció que se suman a la refriega, por lo que Israel enfrentará un poco de lo que le inflingió a la franja de Gaza durante los más de dos años de genocidio: una guerra a tres frentes. Si las decisiones de Trump y su pésimo gabinete de guerra integrado por personajes menores como Marquito Rubio y el alcohólico sionista apocalíptico Peter Hegseth siguen siendo igual de malas, que no nos extrañe si el Mar Rojo también termina siendo bloqueado, lo cual aceleraría aún más el proceso de una nueva recesión mundial.