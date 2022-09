Llegó el día del Ubisoft Forward, donde por fin tenemos nueva información de Skull and Bones, Mario+Rabbids: Sparks of Hope, y claro, mucho Assassin’s Creed.

Obviamente lo que más llama la atención del Ubisoft Forward es todo lo relacionado a Assassin’s Creed, desde la revelación oficial de Mirage, hasta las posibles sorpresas.

Sin más, aquí tienes todos los anuncios importantes del Ubisoft Forward de este 10 de septiembre.

Mario+Rabbids: Sparks of Hope

El primero en llegar al Ubisoft Forward fue Mario+Rabbids: Sparks of Hope, el cual presentó un extenso gameplay y todo lo que tendrá el Season Pass del juego, incluida la adición de Rayman

Mario+Rabbids: Sparks of Hope será exclusivo de Nintendo Switch, estando disponible el 20 de octubre de 2022.

Skull and Bones

Skull and Bones fue el segundo en aparecer en el Ubisoft Forward, con nuevos tráilers, tanto cinemático, como otro de gameplay.

Además se mostró un poco del los insiders de Skull and Bones, además de que se nos explicó otro poco de cómo será la personalización de los barcos.

Riders Republic

Riders Republic hizo una aparición sorpresa presentando su nuevo DLC para la Temporada 4 del juego, que saldrá el 4 de septiembre.

Además se mencionó que el juego se podrá jugar gratis en todas las plataformas próximamente.

The Division

Otro que no se esperaba era The Division, quien aprovechó el Ubisoft Forward para mostrar todas las novedades de la franquicia.

De entrada tuvimos una presentación de The Division: Heartland por los desarrolladores.

Posteriormente se presentó The Division Resurgence, el juego móvil basado en la saga, principalmente en lo que fue la segunda parte para consolas.

Rainbow Six Mobile

Rainbow Six Mobile también estuvo presente, principalmente para anunciar el inicio de la Beta Cerrada del juego.

La Beta Cerrada de Rainbow Six Mobile estará disponible en México el 12 de septiembre de 2022 en todos los dispositivos móviles. Los interesados ya pueden inscribirse.

Mythic Quest

Dejando un poco de lado los videojuegos, el Ubisoft Forward aprovechó para presentar el tráiler de la Temporada 3 de Mythic Quest.

Para quienes no la conozcan, Mythic Quest es una serie producida por Ubisoft para Apple TV, donde nos presentan la vida y obra de un estudio desarrollador y su equipo.

La Temporada 3 de Mythic Quest estará disponible en el último tercio de 2022.

Assassin’s Creed en Netflix

Assassin's Creed Netflix (Netflix)

Uno de los primeros anuncios de Assassin’s Creed del día fue la llegada de una serie live-action en Netflix, de momento no hay más detalles, sólo se mostró el logo.

Trackmania

Trackmania hace su regreso a lo grande, como un free to play sin microtransacciones para todas las plataformas actuales.

No sólo eso, Ubisoft promete que Trackmania estará disponible a nivel mundial en los primeros meses de 2023.

Just Dance 2023

Just Dance 2023 no podía faltar en el Ubisoft Forward. Se presentó un tráiler del juego, además de mostrar la nueva interfaz y el modo “conferencia”.

Además se presentó parte de las canciones que estarán en Just Dance 2023. Estará disponible en el último tercio de 2022.

Assassin’s Creed

El futuro de Assassin’s Creed fue revelado, primero con el ya anunciado Assassin’s Creed Mirage, el cual presentó su primer tráiler.

Se centrará en Basim, a quien vimos en Assassin’s Creed Valhalla, contándonos el origen del personaje, pues será 20 años antes de la historia de Eivor.

Finalmente se dio a conocer que el juego estará disponible en 2023; los fans ya lo pueden apartar, incluida su Edición de Colección.

Assassin's Creed Mirage (Ubisoft)

Posteriormente se anunció el documental “Beyond the Creed” de Assassin’s Creed, el cual mostrará la experiencia de varios de los desarrolladores.

Assassin’s Creed Valhalla no está muerto, Ubisoft anunció que aún prepara más soporte para el juego, incluida un nuevo DLC, “The Last Chapter”, que mostrará el final de la historia de Eivor.

Assassin’s Creed: Codename Jade será un juego móvil de mundo abierto, el cual también presentó su primer tráiler y se ubicará en China.

Además el rumorado Assassin’s Creed en Japón también fue presentado bajo el nombre “Codename Red”; el cual será un RPG de mundo abierto, al estilo de Odyssey.

Pero eso no fue todo, también tuvimos Codename Hexe, el cual parece se centrará en la brujería; tal vez en Salem o en Irlanda, que tiene una amplia tradición con la magia.

Finalmente, el ya anunciado Assassin’s Creed Infinity no será un juego, sino una plataforma social para los fans de la franquicia, la cual aún está en desarrollo.