Luego de su éxito en Nintendo Switch, nos llega Super Mario Bros. Wonder + Encuentro en el Parque Belabel, la versión para la nueva consola de la compañía, que además trae consigo una expansión.

Obviamente, la pregunta es si Super Mario Bros. Wonder + Encuentro en el Parque Belabel justifica su existencia en Nintendo Switch 2, o todo quedaría bien si solo se hubiera lanzado el DLC.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

Super Mario Bros. Wonder + Encuentro en el Parque Belabel mantiene todo el estilo de la versión de Nintendo Switch Super Mario Bros. Wonder + Encuentro en el Parque Belabel se ve muy bien en Nintendo Switch 2 Super Mario Bros. Wonder + Encuentro en el Parque Belabel es divertido aunque no revoluciona el juego Super Mario Bros. Wonder + Encuentro en el Parque Belabel tiene un gran enfoque social Super Mario Bros. Wonder + Encuentro en el Parque Belabel no es imprescindible si tienes el juego de Nintendo Switch

Super Mario Bros. Wonder + Encuentro en el Parque Belabel mantiene todo el estilo de la versión de Nintendo Switch

Super Mario Bros. Wonder + Encuentro en el Parque Belabel mantiene todo el estilo de la versión de Nintendo Switch; es decir, se trata de un port bien hecho en este sentido.

El juego base es prácticamente igual al de la anterior consola de Nintendo, manteniendo intactas las mecánicas que incluye a las Flores Maravilla, que transforman radicalmente los niveles con efectos inesperados.

Asimismo, cuenta con el multijugador, el cual fue alabado en su momento y le dio tanta vida a la obra, ya que expandía la diversión al tener a dos personas en los controles.

Si bien también trajo consigo los criticados picos de dificultad en ciertos niveles; en general esta versión está muy bien cuidada en todos los aspectos.

Super Mario Bros. Wonder + Encuentro en el Parque Belabel (Nintendo)

Super Mario Bros. Wonder + Encuentro en el Parque Belabel se ve muy bien en Nintendo Switch 2

Super Mario Bros. Wonder + Encuentro en el Parque Belabel se ve muy bien en Nintendo Switch 2, aprovechando el poder de la nueva plataforma.

Los escenarios son coloridos y cuentan con más y mejores detalles, tanto en sus fondos, como en los elementos interactivos; haciendo gala de efectos de luz, sombras y partículas que se perdían un poco en el original.

Las animaciones son más expresivas que nunca, dando mayor personalidad a cada personaje y enemigo, lo cual suma mucho a la inmersión al momento de jugar una partida.

Sin olvidar que todo fluye muy bien, no hay cortes, bugs o glitches evidentes que arruinen la experiencia, cosa que en ocasiones pasa con los ports a consolas más potentes.

Super Mario Bros. Wonder + Encuentro en el Parque Belabel (Nintendo)

Super Mario Bros. Wonder + Encuentro en el Parque Belabel es divertido, aunque no revoluciona el juego

Super Mario Bros. Wonder + Encuentro en el Parque Belabel es divertido, aunque no revoluciona el juego; digamos que solo aumenta su tiempo de vida.

Entre otras cosas añade personajes jugables y compatibilidad con tres nuevos amiibo que desbloquean trajes y habilidades especiales.

Además, el multijugador recibió un impulso significativo; ahora los espacios cooperativos y competitivos son más robustos, con retos pensados para grupos y un sistema de progresión compartida que incentiva jugar con amigos.

Como imaginarás, el gameplay se mantiene intacto en la expansión, aunque no es que se necesitaran hacer cambios sustanciales.

Super Mario Bros. Wonder + Encuentro en el Parque Belabel (Nintendo)

Super Mario Bros. Wonder + Encuentro en el Parque Belabel tiene un gran enfoque social

Super Mario Bros. Wonder + Encuentro en el Parque Belabel tiene un gran enfoque social, algo interesante en un juego de este tipo.

El Parque Belabel funciona como un nuevo hub central, un espacio lleno de secretos y actividades que recuerda a los mundos abiertos, pero con un enfoque más social y multijugador.

Aquí los jugadores pueden reunirse, competir en minijuegos y acceder a los nuevos niveles que protagonizan los Koopalings, que regresan como jefes en enfrentamientos diseñados para poner a prueba la coordinación y la estrategia.

Lo cual te da varias horas de juego, tanto en solitario, como en compañía de una persona, que sería lo ideal dada la construcción de este DLC.

Super Mario Bros. Wonder + Encuentro en el Parque Belabel (Nintendo)

Super Mario Bros. Wonder + Encuentro en el Parque Belabel no es imprescindible si tienes el juego de Nintendo Switch

Si bien el juego es divertido en sí mismo, la realidad es que Super Mario Bros. Wonder + Encuentro en el Parque Belabel no es imprescindible si tienes el juego de Nintendo Switch.

Aunque el DLC tiene muchos puntos a favor, en realidad no cambia nada de la estructura principal; no se siente como algo diferente o de gran ambición en general.

Se agradece que tenga una buena duración y la llegada de nuevos personajes; aún así, los modos son más algo “extra” que un contenido grande que sea relevante en gameplay o en narrativa.

Este es un problema del que siempre ha adolecido Nintendo en sus DLC, pues en su mayoría son meramente anecdóticos, cuyo impacto es inmediato; pero no duradero.

Super Mario Bros. Wonder + Encuentro en el Parque Belabel (Nintendo)

¿Vale la pena Super Mario Bros. Wonder + Encuentro en el Parque Belabel?

En conjunto, Super Mario Bros. Wonder + Encuentro en el Parque Belabel representa una de las experiencias más completas de Nintendo en los últimos años.

El juego base ya era un triunfo creativo y la expansión añade capas de diversión, reto y nostalgia que lo convierten a Super Mario Bros. Wonder + Encuentro en el Parque Belabel en un paquete difícil de ignorar.

Sin embargo, de manera separada, se hace un poco difícil justificar la expansión, pues no se siente como algo que, de no jugarla, te estés perdiendo de gran cosa.

Si nunca jugaste el título original, esta es una buena opción para hacerte con él, con las mejoras de Nintendo Switch 2 y la expansión; pero si ya lo tienes, sí debes de pensar muy bien si quieres hacer el gasto extra.