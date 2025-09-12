Super Mario Bros reveló el teaser trailer de su secuela, confirmando el nombre de Super Mario Galaxy y la fecha de estreno.

A través de redes sociales se dio a conocer el teaser de la secuela de Super Mario Bros, la cual llegará el próximo año.

Super Mario Galaxy es la secuela de Super Mario Bros, la cual ya tiene fecha de estren

En las cuentas oficiales de Nintendo se reveló el primer teaser trailer de la secuela de Super Mario Bros: Super Mario Galaxy.

Y es que después de rumores y especulaciones, Nintendo por fin confirmó que Super Mario Bros tendrá una secuela, la cual llevará por nombre Super Mario Galaxy.

Si bien no se revelan muchos detalles de la secuela de Super Mario Bros, Super Mario Galaxy, si se revelan los elementos que estarían incluidos.

Por ejemplo, en el teaser de Super Mario Galaxy aparecen:

Los Toads

Topo Monty

El Castillo de la Princesa Peach

Cheep Cheep o los peces de Mario Bros

En este teaser tráiler se reveló no solo el título oficial de la secuela de Super Mario Bros: Super Mario Galaxy, sino que se dio la fecha de estreno.

Se revela el título de la secuela de Super Mario Bros: Super Mario Galaxy (Universal Pictures / Nintendo)

¿Cuándo se estrena Super Mario Galaxy, secuela de Super Mario Bros?

Tras darse a conocer el título oficial de la secuela de la película de Super Mario Bros, Super Mario Galaxy, también se dio a conocer la fecha de estreno.

De acuerdo al teaser de Super Mario Galaxy, esta secuela de Super Mario Bros llegará a cines el próximo mes de abril pero del 2026.

Si bien no dieron una fecha en específico, al menos se sabe que para abril del 2026, habrá una nueva película de Super Mario Bros.

De momento no se han dado más detalles de Super Mario Galaxy como su trama o si es que habrá personajes nuevos o incluso pasados, como Bowser.

Habrá que esperar a más actualizaciones por parte de Nintendo para saber qué más esperar de Super Mario Galaxy, la secuela de Super Mario Bros.