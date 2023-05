Spider-Man: Across the Spider-Verse ha causado revuelo, no por la película en sí misma, sino por su polémico elenco de voces en español latino.

Y es que casi el 90% de voces de Spider-Man: Across the Spider-Verse las harán influencers, en lugar de actores o actrices de doblaje profesionales.

Esto no ha caído bien en el público general, quienes afirman que esto es quitarle el trabajo a un sector bastante golpeado, por promoción gratis.

Además de que se duda de la calidad que todos esos influencers le pueden dar a su interpretación.

Estas son las personalidades que estarán en el doblaje de Spider-Man: Across the Spider-Verse:

Emilio Treviño de 23 años como Miles Morales

Alondra Hidalgo de 34 años como Gwen Stacy

José Luis Rivera de 48 años como Miguel O’Hara J

Javier Ibarreche de 29 años como La Mancha

Alex Montiel de 41 años como El Buitre

Miguel A. Ruíz de 34 años como Peter B. Parker

JuanSGuarnizo de 26 años con personaje desconocido

Oscar Garibay de 37 años como Spider-Punk

Tommy Rojas de 33 años como Spider-Man India

Edsun Matus de 37 años como Ben Reilly

Monse Mendoza de 29 años como Spider-Byte

Andrés Navy de 29 años con personaje desconocido

Axel Parker de 22 años como Spider-Monkey

Diana Su -edad desconocida- con personaje desconocido

Gaby Cam de 36 años de edad con personaje desconocido

Gaby Meza de 33 años con personaje desconocido

Gris Verduzco (Mis pastelitos) de 31 años de edad con personaje desconocido

Humberto Ramos de 52 años como Spider-Man 22

Melissa Robles (Matisse) de 33 años con personaje desconocido

Pipe Punk de 22 años como Metro Spider-Man

Rojstar -edad desconocida- como Webslinger

Emilio Treviño en Spider-Man: Across the Spider-Verse

Emilio Treviño (Emilio Treviño)

Emilio Treviño hará a Miles Morales en Spider-Man: Across the Spider-Verse, papel que ya interpretó en la pasada película.

Tiene 17 años de experiencia en el doblaje y ha hecho varios papeles importantes en su carrera.

Podemos destacar a Denji en Chainsawman, Shikadai en Boruto y Robin en LEGO Batman.

Alondra Hidalgo en Spider-Man: Across the Spider-Verse

Alondra Hidalgo (Alondra Hidalgo)

Alondra Hidalgo será Gwen Stacy en Spider-Man: Across the Spider-Verse, repitiendo personaje con respecto a la última película.

Es una de las voces femeninas más reconocidas de los últimos 20 años, gracias a papeles como Sam en iCarly, Hinata en Naruto y Valquiria en el UCM.

Además forma parte de la ANDA como secretaria de actas y acuerdos.

José Luis Rivera en Spider-Man: Across the Spider-Verse

José Luis Rivera (José Luis Rivera)

José Luis Rivera será Miguel O’Hara (Spider-Man 2099) en Spider-Man: Across the Spider-Verse, siendo su segunda aparición con el personaje.

También es uno de los actores de doblaje con más carrera en el elenco, estando activo desde la década de los 90′s.

Sus papeles más conocidos son como Aioros en Los Caballeros del Zodiaco y Alex Karev en Grey’s Anatomy.

Miguel A. Ruíz en Spider-Man: Across the Spider-Verse

Miguel Ángel Ruiz (Especial)

Miguel Ángel Ruíz hará a Peter B. Parker en Spider-Man: Across the Spider-Verse, repitiendo también personaje.

Se trata de un actor bastante versátil, quien ha hecho interpretaciones memorables en sus 16 años de carrera.

Recientemente lo escuchamos como Toad en Super Mario Bros. La Película, además de ser la voz actual de Shaggy de Scooby-Doo y Panda en Escandalosos.

Edson Matus en Spider-Man: Across the Spider-Verse

Edson Matus (Edson Matus)

Edson Matus se encargará de Ben Reilly (Scarlet Spider) en Spider-Man: Across the Spider-Verse, siendo su primera aparición.

Se trata de un actor bastante conocido y también polémico, aunque no por culpa suya; pues fue elegido para hacer a Goku en Dragon Ball Z Kai.

Aunque hizo un buen trabajo, los fans no quedaron satisfechos, pidiendo el regreso de Mario Castañeda en el personaje.

Fuera de esto, lo hemos tenido como la voz oficial de Hawkeye en el UCM y del Superman de Henry Cavill en DC; además de hacer a Robb Stark en Game of Thrones.

Óscar Garibay en Spider-Man: Across the Spider-Verse

Óscar Garibay (Óscar Garibay)

Óscar Garibay será Spider-Punk en Spider-Man: Across the Spider-Verse, siendo su primera aparición en la franquicia.

Si bien es un actor de doblaje con varios años de carrera, siempre se ha destacado por hacer personajes secundarios o incidentales.

Como es el caso de Gabe en You, Kuru en Dragon Ball Super o Jason Todd en Gotham Knights.

Tommy Rojas en Spider-Man: Across the Spider-Verse

Tommy Rojas (Tommy Rojas)

Tommy Rojas será Spider-Man India en Spider-Man: Across the Spider-Verse, igual su primer aparición en la saga.

Se trata de uno de los actores de doblaje más jóvenes en el elenco, con apenas 10 años de carrera.

Sin embargo, se ha ganado varios fans gracias a su papel como Adrien en Miraculous Ladybug y Friederich en Bridgerton.

Monse Mendoza en Spider-Man: Across the Spider-Verse

Monserrat Mendoza (Monserrat Mendoza)

Montserrat Mendoza tendrá a Spider-Byte en Spider-Man: Across the Spider-Verse, también una primera aparición.

Ella tiene 21 años en el mundo del doblaje, desempeñándose desde que era niña en este trabajo.

Es la voz oficial de Chloë Moretz, además de hacer a Margo en Mi Villano Favorito y Akali en League of Legends.

Javier Ibarreche en Spider-Man: Across the Spider-Verse

Javier Ibarreche (@ibarrechejavier / Instagram)

Javier Ibarreche será La Mancha en Spider-Man: Across the Spider-Verse, el villano principal de la película.

Él estudio Teatro en la UNAM, además de hacer stand-up en diversas partes de México y América Latina.

Trabajó de maestro hasta 2020, cuando comenzó a hacer videos en TikTok, ganando notoriedad rápidamente.

Este es el segundo trabajo importante de doblaje para él, pues también participa en Transformers: El Despertar de las Bestias.

Alex Montiel en Spider-Man: Across the Spider-Verse

Alex Montiel como el Escorpión Dorado (Instagram / Alex Montiel (@alexmonthy))

Alex Montiel será El Buitre en Spider-Man: Across the Spider-Verse, otro villano del Hombre Araña.

Es conocido por hacer reseñas y entrevistas de cine en su canal de YouTube, ya sea como él mismo o con su personaje de El Escorpión Dorado.

Tiene bastante experiencia en el doblaje, con personajes como Bebop en Las Tortugas Ninja o Fabulman en Scooby-Doo!

JuanSGuarnizo en Spider-Man: Across the Spider-Verse

Juan Guarnizo, pareja de Arigameplays (@juansguarnizo / Instagram)

JuanSGuarnizo aún no revela a su personaje en Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Se trata de un youtuber y streamer especializado principalmente en temas de videojuegos y entretenimiento.

Son recurrentes sus participaciones en eventos como TortillaLand, entre otros. Es la primera vez que hace doblaje.

Andrés Navy en Spider-Man: Across the Spider-Verse

Andrés Navy (@AndresN4VY / Twitter)

Andrés Navy aún no revela a su personaje en Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Es un youtuber que se especializa en hablar de cine y entretenimiento, así como cómics; además de hacer entrevistas a talento.

Ha estado en polémicas debido a un supuesto acoso que le hizo a Tom Holland, persiguiéndolo hasta un baño.

Ya ha tenido experiencia en doblaje haciendo a Flash en Teen Titans Go y DC Liga de Supermascotas.

Axel Parker en Spider-Man: Across the Spider-Verse

Axel Parker (@axelparker_)

Axel Parker será Spider-Monkey en Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Es otro youtuber, aunque él está especializado en bromas, parodias y retos, contando con más de 850 mil seguidores.

Es su primera participación en doblaje.

Diana Su en Spider-Man: Across the Spider-Verse

Diana Su (@_dianasu)

Diana Su aún no revela a su personaje en Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Ella es periodista y creadora de contenido relacionado a cine, el cual comparte en YouTube y redes sociales.

Es su primera experiencia en doblaje.

Gaby Cam en Spider-Man: Across the Spider-Verse

Gaby Cam (@gabycam40)

Gaby Cam aún no revela a su personaje en Spider-Man: Across the Spider-Verse.

También es periodista de entretenimiento, principalmente dedicada a cine y series, siendo parte importante de Los 40 Principales.

Esta es la primera vez que hace doblaje.

Gaby Meza en Spider-Man: Across the Spider-Verse

Gaby Meza, actriz doblaje de 'La aventuras de Maurice' (@gabymeza8 / Instagram)

Gaby Meza aún no revela a su personaje en Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Se trata de una de las periodistas y youtubers más importantes de México en cuestión de cines y series, desde hace más de 10 años.

Esta también es su primera experiencia en el doblaje.

Gris Verduzco (Mis pastelitos) en Spider-Man: Across the Spider-Verse

Gris Verduzco (@mispastelitos)

Gris Verduzco aún no revela a su personaje en Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Es una youtuber especializada en retos y cocina, principalmente repostería; siendo muy requerida por sus seguidores, al grado que ya cuenta con su recetario.

Esta es su primera participación en doblaje.

Humberto Ramos en Spider-Man: Across the Spider-Verse

Humberto Ramos (@humberto_ramos)

Humberto Ramos será Spider-Man 2211 en Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Es un dibujante mexicano de cómics, desarrollando casi toda su carrera con Marvel, principalmente en las diversas sagas de Spider-Man.

Es su primera experiencia en doblaje.

Melissa Robles (Matisse) en Spider-Man: Across the Spider-Verse

Melissa Robles, cantante en Matisse.

Melissa Robles aún no revela su personaje para Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Es cantante de grupo Matisse, quien al principio subía videos a YouTube cantando y tocando algunos instrumentos.

Es la primera vez que hará doblaje.

Pipe Punk en Spider-Man: Across the Spider-Verse

Pipe Punk (@ivnnghtmr)

Pipe Punk será Metro Spider-Man en Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Se trata de un youtuber mexicano especializado en videojuegos, principalmente en gameplays comentados de Fortnite.

Es la primera vez que hace doblaje.

Rojstar en Spider-Man: Across the Spider-Verse

Rojstar (@rojstar)

Rojstar hará a Webslinger en Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Es un tiktoker que se hizo famoso por hacer lip sync, además de hacer imitaciones y hablar de temas variados.

Actualmente cuenta con más de 100 mil seguidores en TikTok, siendo esta su primera experiencia en doblaje.