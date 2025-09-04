Recientemente, muchos coleccionistas comenzaron a hablar del set LEGO de minerales; sin embargo, no sabían si era real o solo un rumor.

Resulta que el set LEGO de minerales sí existe, así que aquí les daremos todos los detalles al respecto del mismo para que se vayan preparando.

Precio del set LEGO de minerales y coleccionable

El set LEGO de minerales tendrá un precio en México de mil 499 pesos, siendo uno de los más “accesibles”, tomando en cuenta otros diseños de la marca.

El set LEGO de minerales contará con 880 piezas, siendo de un tamaño regular y con las que se podrán construir 6 piedras diferentes.

Pirita dorada

Amatista púrpura

Fluorita azul

Turmalina sandía

Rodocrosita rosa rojizo

Cuarzo mandarina

Set LEGO de minerales (LEGO)

Además, cada módulo de las piedras se podrá separar para que los exhibas como más te guste, ya sea un tu cuarto o casa en general.

Por lo mismo, está pensado para coleccionistas de más de 18 años, debido a que tiene piezas pequeñas, su dificultad de armado y temática en general.

Estando pensado tanto para fans de LEGO, como para un entusiasta de la geología, minerales y piedras preciosas de todo tipo.

Set LEGO de minerales (LEGO)

¿Cuándo sale el set LEGO de minerales?

El set LEGO de minerales estará disponible en México a partir del 1 de octubre de 2025, los fans ya lo pueden reservar a través de LEGO.com/es-mx/.

La preventa del set LEGO de minerales está abierta para todos los coleccionistas; ya sea que seas parte del programa LEGO Insiders o solo un fan casual.

Toma en cuenta que tu paquete no llegará hasta el día del lanzamiento o en una fecha posterior, dependiendo de qué tan difícil sea el acceso a tu hogar.

Igualmente, si no te gusta hacer compras en línea, el set estará disponible en en tiendas físicas de LEGO en todo México, así como en distribuidores autorizados.

Aunque en este caso no puedes hacer la preventa, tendrás que esperarte al lanzamiento para ir al local más cercano.