La Velada del Año 2026 enfrentará este sábado 25 de julio a la mexicana Natalia MX con la española Clersss en el Estadio La Caruja de Sevilla, España.

El evento de Ibai Llanos será transmitido en México a las 11:00 horas a través de las plataforma YouTube, Twitch y Tik Tok.

Evento: La Velada del Año 6

Pelea: Clersss vs Natalia MX

Fecha: Sábado 25 de julio de 2026

Horario: 11:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio La Cartuja, Sevilla

Transmisión: YouTube, Twitch y Tik Tok

Clersss vs Natalia MX: Fecha para ver la pelea de la mexicana en La Velada del Año 2026

Este sábado 25 de julio será La Velada del Año 2026, evento de Ibai Llanos en el que la influencer mexicana Natalia MX enfrentará a la española Clersss.

El duelo México vs España será la tercera pelea en la cartelera de La Velada del Año 2026.

Clersss vs Natalia MX: Horario y canal para ver la pelea de la mexicana en La Velada del Año 2026

Las plataformas oficiales de Ibai Llanos en YouTube, Twitch y Tik Tok serán las encargadas de la transmisión de La Velada del Año 2026, a partir de las 11:00 horas, tiempo del centro de México.

Evento: La Velada del Año 6

Pelea: Clersss vs Natalia MX

Fecha: Sábado 25 de julio de 2026

Horario: 11:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio La Cartuja, Sevilla

Transmisión: YouTube, Twitch y Tik Tok

¿Quiénes son Clersss vs Natalia MX?

Natalia MX y Clersss son creadoras de contenido e influencers mexicana y española, respectivamente, que se enfrentan en la La Velada del Año 6.

Natalia MX es una streamer y creadora de contenido mexicana, reconocida por ser la presidenta de Club de Cuervos en la Queens League.

Clersss es una influencer y creadora de contenido originaria de Barcelona, España. En poco tiempo se ha ganado un gran número de seguidores gracias a sus plataformas, principalmente en TikTok.