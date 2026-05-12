Aunque Nintendo ha tenido un gran éxito con el Switch 2, los últimos días no han sido buenos para la compañía debido a una caída en la bolsa que impactó en sus acciones.

Los problemas de Nintendo se debieron en parte al aumento de precio del Switch 2; pero también al hecho de que no tienen juegos fuertes para el resto del año.

Nintendo cayó un 8% en la bolsa tras aumento de precio del Switch 2

De acuerdo con un reporte de Bloomberg, Nintendo sufrió una caída en la bolsa del 8% en sus acciones tras el anuncio del aumento de precio del Switch 2.

Caída de Nintendo en la bolsa (Especial)

La caída de Nintendo en la bolsa se registró este lunes 11 de mayo, donde cada acción de la compañía se vende en 7020 yenes, siendo la peor valuación desde finales de 2023.

Sin embargo, el precio de Nintendo Switch 2 no fue lo único que impactó a la compañía en sus finanzas, también el hecho que no cuentan con una alineación tan fuerte como en años pasados.

Si bien se anunció el regreso de Star Fox y se prepara el lanzamiento de un nuevo Fire Emblem; estos se ven como juegos de un impacto mediano.

Dejando 2026 desierto, hasta el momento, de estrenos pesados; pues Pokémon Winds and Waves no llegará hasta inicios de 2027.

Nintendo Switch 2 (Nintendo)

Nintendo también espera vender menos Switch 2 en 2026

Otra cosa que también dejó ver el nuevo reporte es que Nintendo no tiene altas expectativas con el Switch 2 para 2026, esperando una baja en sus ventas.

La estimación de Nintendo es que el Switch 2 desplazará alrededor de 16 millones de unidades en el año, mucho menos que las 19 millones que vendieron en 2025.

Esto se le atribuye a la escasez de RAM y problemas de distribución en ciertas regiones, debido a los conflictos globales de la actualidad.

Aunque dentro de la compañía se mantienen tranquilos, asegurando que su producto podrá salir avante; de momento las cosas son delicadas en la industria del videojuego.