Nintendo interpuso una demanda en contra del gobierno de Estados Unidos, debido a los aranceles impuestos en 2025 a varios países del mundo.

De acuerdo con la propia Nintendo, los aranceles de Estados Unidos complicaron el lanzamiento de su actual consola, el Nintendo Switch 2, llevando a la compañía a hacer ajustes imprevistos.

Nintendo Switch 2 (Nintendo )

Nintendo quiere que el gobierno de Estados Unidos les regrese el dinero de los aranceles

La demanda de Nintendo, dada a conocer por Aftermath, señala que que la compañía quiere que el gobierno de Estados Unidos les regrese el dinero de los aranceles.

Pues previo a la cancelación de los mismos a inicios de 2026, Nintendo ya había tributado todo ese capital ante las autoridades fiscales de Estados Unidos.

Aunque no se mencionó una cifra como tal, se estima que Nintendo estaría pidiendo de regreso alrededor de 200 mil millones de dólares.

Esta demanda está motivada por el fallo de la Suprema Corte de Justicia, donde señala que el gobierno de Estados Unidos no tiene autoridad para imponer aranceles de manera “unilateral”.

Cosa que solo se puede hacer en un escenario de emergencia de seguridad nacional, de acuerdo con la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) de 1977, algo que no empata con el contexto actual.

Debido a esto, los aranceles impuestos por Estados Unidos en 2025 fueron cancelados el 20 de febrero de 2026; cuando Nintendo ya había hecho el pago correspondiente.

Donald Trump presenta tarifas de aranceles (Mark Schiefelbein / AP)

Nintendo culpa a los aranceles de Estados Unidos por el complicado lanzamiento del Nintendo Switch 2

Además de lo anterior, la demanda de Nintendo también se sustenta en el hecho que los aranceles de Estados Unidos habría afectado el lanzamiento del Nintendo Switch 2.

Nintendo señala que los aranceles que el gobierno de Estados Unidos impuso a productos manufacturados en China y el sureste asiático, hizo que las preventas del Nintendo Switch 2 se retrasaran.

Pues la compañía tuvo que hacer ajustes de último minuto en el precio de sus productos para poder lanzar las preventas en occidente, principalmente en todo el continente americano.

La desarrolladora ya tenía un plan de negocio trazado, pero los inesperados impuestos (que incluso se fueron al 125%) les obligaron a aumentar el precio de accesorios.