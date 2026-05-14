La policía de Japón dio a conocer la detención de un hombre que hizo una serie de amenazas en contra de las oficinas de Nintendo en el mencionado país.

El sujeto en cuestión envió varias cartas amenazando a Nintendo Japón con hace estallar una serie de bombas y “hacerlos volar por los cielos”.

Nintendo (Nintendo)

El hombre amenazó por varios días con explotar la sede de Nintendo Japón

De acuerdo con KTV News de Japón, el hombre envió varias cartas a Nintendo durante una serie de días; en todas ellas amenazaba con hacer explotar sus oficinas.

Este hombre aseguraba que ya había plantado varias bombas en el edificio de Nintendo en Japón, por lo que solo era cuestión de tiempo para que llevará a cabo su acto.

La amenaza puso en alerta a las autoridades, quienes rápidamente hicieron una búsqueda de explosivos en la sede de la desarrolladora, determinando que no había peligro.

Afortunadamente la policía local señaló que logró capturar a esta persona en la ciudad de Hekinan, acusado de obstrucción a la actividad comercial.

Al momento del arresto, dicha persona se declaró culpable de todos los cargos, aunque la investigación alrededor del caso continua, para determinar exactamente el alcance de sus acciones.

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No se dieron a conocer los motivos detrás de la amenaza de bomba a Nintendo Japón

En el reporte también se indica que de momento, no hay un motivo claro detrás de la amenaza de bomba a Nintendo Japón, parece que el hombre lo hizo sin pensar en las consecuencias.

Lo único que se ha determinado es que la persona que amenazó a Nintendo Japón con hacerla explotar, es que se encontraba desempleado.

Sin embargo, no parece que haya un vínculo real entre la desarrolladora y esta persona, o que tenga algo personal en contra de la misma.

Anteriormente Nintendo había recibido amenazas de bomba; en 2024 eventos de Splatoon 3 y el Nintendo Live Tokyo fueron cancelados por una situación parecida a la descrita anteriormente.