A través de un comunicado y anuncio en sus canales oficiales, Nintendo dio a conocer la salida de Doug Bowser como presidente de Nintendo of America.

No solo eso, aprovecharon el momento para confirmar a Devon Pritchard como su sustituta, siendo la primera mujer en tomar un cargo de presidenta.

Devon Pritchard tomará el cargo inmediatamente tras el retiro de Doug Bowser

Nintendo dio a conocer que Doug Bowser se retirará el 31 de diciembre de 2025, mientras que Devon Pritchard asumirá el cargo el 1 de enero de 2026.

Es decir, el cambio de mandato en Nintendo of America será inmediato, contrario a épocas pasadas donde había un proceso de transición.

Devon Pritchard (Nintendo)

Devon Pritchard lleva 19 años en la industria de los videojuegos, en su mayoría como ejecutiva de Nintendo, por lo que no es una extraña para la marca.

Si bien no es tan “mediática” como en su momento fue Reggie Fils-Aime, otro presidente de Nintendo, o Phil Spencer de Xbox, ha estado involucrada en los lanzamientos fuertes de la marca.

Además ella contará con el apoyo de Satoru Shibata, quien fungirá como director ejecutivo de Nintendo of America.

Nintendo (Issei Kato/REUTERS / Issei Kato/REUTERS)

Nintendo agradeció a Doug Bowser por su trabajo

Por su parte, Nintendo agradeció a Doug Bowser por su tiempo como presidente de Nintendo of America .

Destacando principalmente el trabajo de Doug Bowser en el lanzamiento de Nintendo Switch 2 en occidente, posicionando a la plataforma como la consola de lanzamiento más vendida.

Además de ser parte fundamental en la expansión de la marca con los parques temáticos y los proyectos cinematográficos acordados con distintos estudios.

Doug Bowser agradeció por todo su apoyo a Nintendo durante su gestión, además de desearle lo mejor a Devon Pritchard, ahora que será la presidenta de Nintendo of America.

Señalando que seguirá siendo fan de Nintendo, como lo ha sido desde hace 44 años, cuando probó por primera vez Donkey Kong en arcade cuando iba a la universidad.

“Hoy anuncié mi plan de retirarme de Nintendo a partir del 31 de diciembre de 2025. Nintendo ha sido parte integral de mi vida durante 44 años, desde que comencé con Donkey Kong Arcade cuando era un joven en la universidad. Ha sido un honor contribuir a esta increíble compañía y acercar nuestros queridos personajes y mundos a los fans a través de nuestros videojuegos, parques temáticos y experiencias cinematográficas. Le deseo lo mejor a Devon Pritchard mientras lidera Nintendo of America, y les agradezco a todos su pasión y apoyo a Nintendo. ¡Pueden contar conmigo para seguir siendo un fan de Nintendo!” Doug Bowser