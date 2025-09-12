Mario Bros. inicia el año de su cumpleaños número 40, una buena manera de comenzar el festejo para los fans es con el Nintendo Alarmo.

Pues luego de mucha espera, el Nintendo Alarmo, un despertador con música de Mario Bros., ya está disponible en México, aquí te diremos el precio y dónde conseguirlo.

Precio del Nintendo Alarmo en México

De acuerdo con la información oficial de la desarrolladora, el Nintendo Alarmo con música de Mario Bros. tiene un precio en México de 2399 pesos.

Este precio del Nintendo Alarmo es el sugerido de forma oficial para distribuidores autorizados; no obstante, terceros pueden venderlo en una cifra diferente.

Nintendo Alarmo (Nintendo)

Obviamente la empresa sugiere que el producto se compre directamente con ellos, o bien, con distribuidores oficiales de la marca, para evitar posibles fraudes.

En sí el Nintendo Alarmo es básicamente un reloj alarma inspirado en la estética de Mario Bros., el cual de facto tiene música del juego preinstalada para sonar a la hora que lo programes.

Aunque la compañía japonesa señaló que posteriormente se podrá actualizar el dispositivo para añadir tonadas de otros de sus juegos, como The Legend of Zelda o Donkey Kong.

Nintendo Alarmo (Especial)

¿Dónde comprar el Nintendo Alarmo en México?

Si bien el Nintendo Alarmo se puede comprar actualmente en varias tiendas online y físicas, la mejor opción es ir a la sección de Nintendo en Amazon.

Es ahí donde encontrarás el Nintendo Alarmo en 2399 pesos, además de que es la forma más fácil, sencilla y segura de conseguir tu alarma con música de Mario Bros.

Además de que tarda dos días en llegarte, es decir que si lo pides un lunes, para el miércoles ya tendrás tu alarma en casa sin ningún problema.

Hay que mencionar que no existen detalles de alguna promoción o contenido especial por el cumpleaños 40 de Super Mario., por si lo preguntabas.

Ya será tu decisión si quieres conseguir este curioso reloj alarma de Nintendo, o te esperar un poco para ver si baja de precio.