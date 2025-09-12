En el último Nintendo Direct fueron reveladas las 3 nuevas Mega Evoluciones en Leyendas Pokémon Z-A.
Las 3 nuevas Mega Evoluciones llegarán con la edición mejorada del videojuego para la consola Nintendo Switch 2.
¿Cuáles son las 3 nuevas Mega Evoluciones en Leyendas Pokémon Z-A?
Durante el Nintendo Direct realizado este viernes 12 de septiembre de 2025, fueron reveladas 3 nuevas Mega Evoluciones en Leyendas Pokémon Z-A:
- Chesnaught
- Delphox
- Greninja
Estas 3 nuevas Mega Evoluciones de los Pokémon llegarán con la edición mejorada del videojuego para la consola Nintendo Switch 2, el próximo jueves 16 de octubre.
Este poderoso cambio de aspecto, energía y, en ocasiones, de tipo en los Pokémon se logra con la piedra activadora y la megapiedra correspondiente.
A lo que cabe recordar, las piedras se obtienen de las batallas clasificatorias en línea con Nintendo Switch Online.
Y la Mega Evolución está limitada a un único uso por combate para todo el equipo Pokémon; sin embargo, saberla utilizar puede llevarte a la victoria.
¿Qué otros Pokémon tienen Mega Evoluciones en Leyendas Pokémon Z-A?
Actualmente, existen alrededor de 48 Mega Evoluciones en Leyendas Pokémon Z-A, y se espera que se revelen alrededor de otras 25 antes del lanzamiento del videojuego.
Hasta el momento, las Mega Evoluciones en Leyendas Pokémon Z-A confirmadas para el Nintendo Switch 2 son:
- Charizard X
- Charizard Y
- Kangaskhan
- Ampharos
- Gardevoir
- Sableye
- Altaria
- Absol
- Lucario
- Gyarados
- Chesnaught
- Delphox
- Greninja
La supuesta lista final de las Mega Evoluciones en Leyendas Pokémon Z-A filtrada en ‘X’ por la cuenta Centro LEAKS -@CentroLeaks- también incluiría las nuevas formas de los Pokémon:
- Clefable
- Starmie
- Victreebell
- Dragonite
- Meganium
- Feraligatr
- Skarmory
- Froslass
- Emboar
- Scolipede
- Excadrill
- Eelektross
- Scrafty
- Chandelure
- Pyroar
- Malamar
- Barbaracle
- Dragalge
- Hawlucha
- Eternal Flower Floette
- Zygarde
- Drampa
- Falinks
Sin embargo, como se mencionó, esta lista no ha sido confirmada, por lo que te recomendamos esperar los anuncios oficiales de Nintendo o el lanzamiento del la nueva edición del videojuego para la Switch 2.