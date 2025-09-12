En el último Nintendo Direct fueron reveladas las 3 nuevas Mega Evoluciones en Leyendas Pokémon Z-A.

Las 3 nuevas Mega Evoluciones llegarán con la edición mejorada del videojuego para la consola Nintendo Switch 2.

Mega Evoluciones: Pokémon (Centro Pokémon 'X' @CentroPokemon)

¿Cuáles son las 3 nuevas Mega Evoluciones en Leyendas Pokémon Z-A?

Durante el Nintendo Direct realizado este viernes 12 de septiembre de 2025, fueron reveladas 3 nuevas Mega Evoluciones en Leyendas Pokémon Z-A:

Chesnaught Delphox Greninja

Estas 3 nuevas Mega Evoluciones de los Pokémon llegarán con la e dición mejorada del videojuego para la consola Nintendo Switch 2 , el próximo jueves 16 de octubre.

Este poderoso cambio de aspecto, energía y, en ocasiones, de tipo en los Pokémon se logra con la piedra activadora y la megapiedra correspondiente.

A lo que cabe recordar, las piedras se obtienen de las batallas clasificatorias en línea con Nintendo Switch Online.

Y la Mega Evolución está limitada a un único uso por combate para todo el equipo Pokémon; sin embargo, saberla utilizar puede llevarte a la victoria.

¿Qué otros Pokémon tienen Mega Evoluciones en Leyendas Pokémon Z-A?

Actualmente, existen alrededor de 48 Mega Evoluciones en Leyendas Pokémon Z-A, y se espera que se revelen alrededor de otras 25 antes del lanzamiento del videojuego.

Hasta el momento, las Mega Evoluciones en Leyendas Pokémon Z-A confirmadas para el Nintendo Switch 2 son:

Charizard X

Charizard Y

Kangaskhan

Ampharos

Gardevoir

Sableye

Altaria

Absol

Lucario

Gyarados

Chesnaught

Delphox

Greninja

La supuesta lista final de las Mega Evoluciones en Leyendas Pokémon Z-A filtrada en ‘X’ por la cuenta Centro LEAKS -@CentroLeaks- también incluiría las nuevas formas de los Pokémon:

Clefable

Starmie

Victreebell

Dragonite

Meganium

Feraligatr

Skarmory

Froslass

Emboar

Scolipede

Excadrill

Eelektross

Scrafty

Chandelure

Pyroar

Malamar

Barbaracle

Dragalge

Hawlucha

Eternal Flower Floette

Zygarde

Drampa

Falinks

Sin embargo, como se mencionó, esta lista no ha sido confirmada, por lo que te recomendamos esperar los anuncios oficiales de Nintendo o el lanzamiento del la nueva edición del videojuego para la Switch 2.