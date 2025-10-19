El lanzamiento de la inteligencia artificial Sora 2 de OpenAI ha desatado una serie de videos parodia que violan los derechos de autor al usar personajes de Nintendo.

De hecho, hay uno específicamente que usa personajes de Pokémon, e incluso se burla del hecho de que podría haber una demanda de Nintendo.

Video de Sora 2 de OpenAI podría desatar una demanda de Nintendo

En TikTok se ha hecho viral un video hecho con la inteligencia artificial Sora 2 de OpenAI, donde aparece Sam Altman diciendo “Ojalá Nintendo no nos demande”.

Además, el video de Sora 2 de OpenAI de Nintendo presenta a personajes de Pokémon, los cuales corren por una pradera.

Este video es bastante polémico al mostrar al CEO de OpenAI, Sam Altman, quien es una figura pública, violando también el uso de su imagen.

Si bien hasta el momento no se ha hecho un alegato oficial en contra de OpenAI o lo creadores del mencionado video, no se duda que pueda haber por lo menos una advertencia.

Mark Lemley, profesor de la Facultad de Derecho de Stanford, señaló que una demanda de parte de Nintendo es posible y la compañía estaría en todo su derecho.

Pues todos estos videos infringen las leyes de derechos de autor locales de Estados Unidos e internacionales.

OpenAI está dispuesta a bajar los videos de Nintendo hechos con Sora 2

Varun Shetty, jefe de asociaciones de medios de OpenAI, dijo a CNBC que la compañía está dispuesta a bajar los videos de Nintendo hechos con Sora 2.

Siempre y cuando Nintendo, y otras compañías, pidan expresamente a OpenAI el retirar los videos hechos con Sora 2 de las plataformas donde estos estén alojados.

Asimismo, saben que la gente quiere usar su nueva herramienta para interactuar con sus amigos y familiares, más allá de lo sucedido con estos videos.

Sora 2 está resultando todo un problema para OpenAI, pues además de infringir derechos de autor, ya han tenido reclamos por deepfakes de personajes históricos.