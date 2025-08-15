Ciudadanos de León Guanajuato, y usuarios en redes de la región, reportaron el cierre definitivo de Cinemex Malecón.

La noticia fue confirmada por medios locales, informando que las instalaciones se encuentran cerradas y en proceso de reconstrucción al interior del complejo.

Cierra Cinemex Malecón en León Guanajuato pero se desconocen los motivos

Fue el pasado jueves 14 de agosto de 2025 cuando se confirmó el cierre de Cinemex Malecón.

Sin embargo, la empresa no se ha pronunciado al respecto. Así como no se han revelado los motivos que llevaron al cierre de este esta sucursal en León Guanajuato.

Cinemex Malecón (YouTube | Captura de video)

Cabe destacar que desde el 2024 comenzó una trágica tendencia entre los fanáticos del cine con el cierre de sucursales Cinemex y de su competencia como:

Cinépolis Outlets

Cinemex San Juan Bosco

Cinépolis de La Gran Plaza

Miembros de Periódico Correo, medio local de León Guanajuato, se dieron cita en las instalaciones cerradas de Cinemex Malecón.

De acuerdo con su reporte, las puertas de cristal fueron cubiertas en su totalidad por posters de los últimos estrenos en cartelera.

Del mismo modo, en la entrada, yace un letrero en el que Cinemex Malecón se disculpa por las molestias e invita a los usuarios a ir a la sucursal en Plaza Stadium.

“¡Gracias por tu preferencia! Este complejo ha cerrado sus puertas, pero los esperamos en Plaza Stadium. ¡Seguimos atendiéndolos con la misma calidad y servicio!”, se lee en los avisos. Cinemex Malecón

Dese hace semanas se venía rumorando el cierre de Cinemex Malecón, siendo que las últimas películas que proyectaron en sus salas fueron los estrenos fuertes del verano:

Jurassic World

Superman

Los4 Fantásticos

Otro viernes de locos

Hasta el momento se desconoce qué tipo de establecimiento o tienda ocupará el espacio que antes era de Cinemex Malecón.

Se terminan 30 años de historia con el cierre de Cinemex Malecón

Fue en 1995 cuando se inauguró el complejo antes llamado MM Cinemas, espacio que rápidamente se convirtió en el favorito de las familias de León Guanajuato.

Años más tarde el cine fue adquirido por la empresa Cinemex, lo que le permitió consolidarse durante años posteriores a la adquisición.

En total el complejo acumuló 30 años de historia en carteleras y visitantes, misma que termina con el cierre definitivo de Cinemex Malecón.