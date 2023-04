El tráiler Spider-Man Across the Spider-Verse ha emocionado a los fans, pero al finalizar se muestra un número de WhatsApp ¿qué pasa si mandas mensaje a este contacto?

No cabe duda que el lanzamiento del primer tráiler de Spider-Man Across the Spider-Verse, ha emocionado a los fans, por lo que las promociones han estado a tope.

Especialmente al descubrir que, al finalizar el tráiler de Spider-Man Across the Spider-Verse, aparece un número de WhatsApp invitando a los usuarios a mandar un mensaje de texto.

Y como era de esperarse, varios curiosos han hecho caso al anuncio del tráiler Spider-Man Across the Spider-Verse mandando un mensaje de WhatsApp a este número.

Pero ¿qué pasa cuando mandas mensaje a este misterioso número revelado en el trailer de Spider-Man Across the Spider-Verse?

Esto pasa cuando mandas mensaje al número de WhatsApp de Spider-Man Across the Spider-Verse

En redes sociales se ha revelado el misterio de qué es lo que pasa cuando mandas mensaje al número de WhatsApp que aparece en el tráiler de Spider-Man Across the Spider-Verse.

Y es que al finalizar el tráiler, aparece un número de WhatsApp: “+17188316956″ al cual revelan, es el número de la Sociedad Arácnida que aparece en Spider-Man Across the Spider-Verse.

Es decir que este número de WhatsApp en el tráiler de Spider-Man Across the Spider-Verse, es el de Spider Society o Sociedad Arácnida.

Y al mandar mensaje o cualquier palabra, al ser un bot, te contestará enviando un formulario para unirte a la Sociedad Arácnida de Spider-Man Across the Spider-Verse.

Al oprimir “Suscribirse” en el mensaje enviado a través del WhatsApp de Spider-Man Across the Spider-Verse, según han revelado los fans, no ocurre nada.

Esto ha decepcionado un poco ha los fans, aunque algunos aseguran que con esta suscripción al número de Spider-Man Across the Spider-Verse, estarán enviado noticias relacionadas con la película.