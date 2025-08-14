¿Quieres el coleccionable de La Princesa Mononoke en Cinemex? Te decimos cómo obtener el tabloide por el estreno.

Para los asistentes a las funciones de La Princesa Mononoke, Cinemex tiene preparado un regalo especial.

¿Cómo obtener el tabloide coleccionable de La Princesa Mononoke en Cinemex?

A través de redes sociales, Cinemex anunció que regalará un tabloide de La Princesa Mononoke.

El coleccionable se podrá obtener al acceso a las funciones de la película de Hayao Miyazaki.

La Princesa Mononoke en Cinemex (@Cinemex / Facebook)

Los tabloides son dos, uno tiene a San con Moro de La Prinesa Mononoke en el bosque.

El segundo presenta la máscara roja de que usa San en la película de Studio Ghibli.

Ambos tabloides tiene el título de la cinta animada y la leyenda “Vívela en IMAX”, formato en que se proyectará La Princesa Mononoke.

Toma en cuenta que el tabloide de La Princesa Mononoke se obsequiará hasta agotar existencias.

Será válido tanto en compras en línea como en taquillas de los complejos Cinemex que exhiban la cinta.

De acuerdo con Cinemex, se entregará un tabloide por boleto únicamente.

La Princesa Mononoke (Studio Ghibli)

Así que consulta la disponibilidad del coleccionable antes de ingresar a tu función para que no te quedes sin el tuyo.

Estrenada en 1997, La Princesa Mononoke es una película animada de Studio Ghibli.

Su trama sigue a Ashitaka, un joven príncipe que sale en busca del dios Ciervo para curar la herida que le ocasionó un jabalí enloquecido.

Durante su viaje, Ashitaka se verá envuelto en el conflicto entre Irontown y el bosque de los dioses.

Además de la disputa entre Lady Eboshi y San, una niña criada por los lobos.

La Princesa Mononoke (Studio Ghibli)

Fecha de estreno de La Princesa Mononoke en Cinemex

La Princesa Mononoke en Cinemex, ya tiene fecha de estreno, acá te decimos cuándo llega a cines la película.

Será a partir del jueves 21 de agosto cuando arranque la exhibición de La Princesa Mononoke en Cinemex.

Considera que la preventa de boletos para la cinta de Hayao Miyazaki ya se encuentra activa.

Respecto al precio de los boletos, se sabe que costarán 250 pesos por el formato IMAX en el que se exhibirá.

El circuito de exhibición que tendrá La Princesa Mononoke en Cinemex será este:

Península Tijuana Platino (Baja California)

Dowtown Puebla (Puebla)

Downtown Puebla Platino (Puebla)

Antara Platino (CDMX)

Encuentro Oceanía (CDMX)

Parque Delta (CDMX)

Santa Fe (CDMX)

Tezontle (CDMX)