¿Quieres saber cuándo comprar los vasos coleccionables de Snoopy en Cinemex? Esto sabemos del 75 aniversario de Peanuts.
Cinemex celebrará a lo grande el aniversario de Snoopy lanzando unos bonitos de vasos edición especial.
¿Cuándo comprar los vasos coleccionables de Snoopy en Cinemex por 75 el aniversario de Peanuts?
Hasta el momento, no hay fecha oficial para comprar los vasos coleccionables de Snoopy en Cinemex.
Se calcula que los vasos de Peaunts estén disponibles para el público a partir de septiembre u octubre.
Hay que tomar en cuenta que el aniversario de Snoopy se celebra el 4 de octubre, día en el que salió por primera vez la tira cómica Peanuts.
Por ello, se espera que Cinemex ponga a la venta sus vasos coleccionables unas semanas previas al festejo de Snoopy.
Respecto al precio que tendrían los vasos coleccionables de Snoopy en Cinemex por 75 el aniversario de Peanuts, se especula que sea entre los 300 y 350 pesos.
Habrá que esperar a que esa tarifa se confirme y además se revele cómo será la dinámica de venta en Cinemex.
Recordemos que la cadena de entretenimiento suele poner a la venta sus coleccionables en combos especiales.
Así que se espera que ocurra algo similar con estos vasos de Snoopy.
¿Cómo se ven los vasos coleccionables de Snoopy en Cinemex por el 75 aniversario de Peanuts?
Te decimos cómo se ven los vasos coleccionables de Snoopy en Cinemex por el 75 aniversario de Peanuts, por si quieres comprarlos.
De acuerdo con la página Vasos de cine y coleccionables, los vasos de Snoopy serían cuatro:
- Vaso Back to School
- Vaso Peanuts rojo
- Vaso Peanuts azul cielo
- Vaso Snoopy azul oscuro
Cada uno de ellos tiene unas bonitas imágenes de Snoopy que los fans amarán.
El vaso Back to School tiene a Snoopy manejando un autobús escolar.
Mientras que el vaso rojo tiene a Snoopy leyendo un libro junto a Woodstock (Emilio).
En el caso del vaso azul oscuro, se trata de un modelo similar al rojo, solo que en este aparece Snoopy usando unos lentes.
Para el vaso azul cielo tenemos a Snoopy tecleando en su máquina de escribir.