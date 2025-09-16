¿De qué murió Robert Redford? Actor de 89 años recordado por Todos los hombres del presidente

La mañana de este 16 de septiembre se ha dado a conocer la lamentable muerte del actor Robert Redford a los 89 años de edad.

El actor de Todos los hombres del presidente y también director de cine, Robert Redford será recordado como una de las figuras emblemáticas de Hollywood.

A través de un comunicado de prensa, se dio a conocer la muerte de Robert Redford, actor recordado por Todos los hombres del presidente a los 89 años.

Muerte del actor Robert Redford que sucedió en su casa durante la madrugada del este 16 de septiembre mientras dormía, aunque no se especificó la causa.

“Robert Redford falleció el 16 de septiembre de 2025 en su casa de Sundance, en las montañas de Utah, el lugar que amaba, rodeado de quienes amaba. Se le echará mucho de menos. La familia pide privacidad”. Comunicado

¿Quién fue Robert Redford, el actor de Todos los hombres del presidente?

Robert Redford fue un actor y director de cine, que se convirtió en todo una leyenda en la industria del séptimo arte de Hollywood.

Apodado como el “chico de oro de Hollywood” y el hombre de la sonrisa de un millón de dólares, Robert Redford no solo destacó por su presencia en la escena, pues su trabajo fue más allá.

Como fundador del festival de cine Sundance, Robert Redford siempre apoyó al cine independiente. Así como también el actor fue un activista ambiental y por los derechos civiles

A lo largo de su carrera Robert Redford fue galardonado con tres premios Oscar, uno de ellos honorífico por parte de la Academia de Hollywood.

Además, Robert Redford recibió numerosos reconocimientos internacionales entre ellos el Premio Príncipe de Asturias de las Artes y la Legión de Honor francesa.

Con más de 50 años en el cine, además de su emblemática película Todos los hombres del presidente de 1976, Robert Redford dejó un vasto legado cinematográfico con cintas como:

La jauría humana (1966)

Dos hombres y un destino (1969)

El candidato (1972)

Las aventuras de Jeremiah Johnson (1972)

Nuestros años felices (1973)

El golpe (1973)

Los tres días del cóndor (1975)

Todos los hombres del presidente (1976)

Memorias de África (1985)

Una proposición indecente (1993)

Cuando todo está perdido (2013)

Capitán América: El Soldado de Invierno (2014)