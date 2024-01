Like A Dragon: Infinite Wealth llega con una campaña de marketing más agresiva que los anteriores juegos de la otrora saga Yakuza.

SEGA y Ryu Ga Gotoku quieren demostrar con Like A Dragon: Infinite Wealth, que su franquicia de ya casi 20 años, se mantiene vigente por una razón importante.

Sin embargo, todo esta promoción se podría caer si el título resultara mediocre y no cumpliera las expectativas.

Afortunadamente la obra se puede ubicar fácilmente como una de las mejores dentro de la franquicia (si no es que la mejor), además de ser el RPG japonés más interesante desde Persona 5 Royal.

Like A Dragon: Infinite Wealth (SEGA)

¿De qué trata Like A Dragon: Infinite Wealth?

Si algo ha caracterizado a los anteriores Yakuza, es su historia llena de giros y drama digno de telenovela japonesa; Like A Dragon: Infinite Wealth mantiene ese estilo con una trama intrigante.

Like A Dragon: Infinite Wealth se ubica tres años despúes de lo sucedido en Yakuza: Like A Dragon; ahora Ichiban Kasuga es reconocido como el héroe de Ijincho y tiene una vida estable.

No ha perdido contacto con sus amigos, ayuda a anteriores miembros de la Alianza Omi y el Clan Tojo, además de que se da el valor incluso de pedirle matrimonio a la chica que le gusta.

Sin embargo, nada es para siempre y un video viral manipulado acaba con toda su reputación, siendo despedido, además de que la mencionada chica lo rechaza y no le vuelve a hablar.

Like A Dragon: Infinite Wealth (SEGA)

Por si esto no fuera suficiente, al viajar a Hawái para conocer a su madre, le roban sus cosas y es perseguido por la policía; afortunadamente Kazuma Kiryu está aquí para ayudar.

Ahora ambos estarán en una misión que, como suele suceder en los Yakuza, es más compleja de los que parece y une los caminos de ambos de una manera que no imaginarán.

La historia de Like A Dragon: Infinite Wealth es increíble, te mantiene atento a la pantalla durante todas las horas que dura el juego.

Si has seguido la historia de los protagonistas de Like A Dragon: Infinite Wealth, querrás ver cómo acaba esta nueva aventura, esperando que la vida de ambos mejore un poco al final.

Like A Dragon: Infinite Wealth (SEGA)

Pero no todo es drama, pues la química que hay entre Kazuma Kiryu e Ichiban Kasuga es muy buena, complementándose perfectamente el uno al otro siendo cada uno el amigo que el otro necesitaba.

Asimismo el resto de personajes, tanto nuevos como viejos, logran agregar más a la trama, con sus propias motivaciones y arcos narrativos.

Sólo ha dos cosas malas en la historia de Like A Dragon: Infinite Wealth; lo primero es que como en todos los Yakuza, habrá momentos donde te pases más viendo que jugando.

El título no tiene empacho en hacer uso de escenas explicativas largas, que por muy bien escritas que esté, sí llegan a cansar en ocasiones, haciendo que esto parezca más un programa de televisión que un juego.

Like A Dragon: Infinite Wealth (SEGA)

Lo segundo es que si no conoces toda la saga o por lo menos sus puntos y personajes clave, en realidad no entenderás mucho de lo que está pasando ni por qué son importantes los protagonistas de la historia.

¿Cómo se juega Like A Dragon: Infinite Wealth?

Si podemos describir en una palabra a Like A Dragon: Infinite Wealth esa es “INMENSO”, pues se trata de un título que te dan opciones casi infinitas para abordarlo.

Más allá de su campaña y extenso mapa, Like A Dragon: Infinite Wealth tiene decenas de mini juegos y opciones que te mantendrán entretenido por horas.

Todo empieza con el sistema de batalla, el cual es casi igual a Yakuza: Like A Dragon, siendo un RPG por turnos al estilo de los clásicos del género.

Tendrás una serie de comandos, desde ataques básicos y el uso de objetos, hasta invocar a personajes de ayuda o usar habilidaes especiales.

Like A Dragon: Infinite Wealth (SEGA)

La diferencia es que esto se combina un poco con mecánicas RTS, pues te podrás mover de manera semi libre en el escenario, dependiendo de tu posición y la del enemigo, tus ataques serán más efectivos.

Además ahora puedes interactuar de manera más libre con el escenario, pues en la anterior entrega no quedaba claro cómo es que usabas los objetos a tu alrededor.

Por si esto no fuera suficiente, cada personaje de Like A Dragon: Infinite Wealth tiene ciertas particularidades que suman a tu estrategia de batalla.

El ejemplo más claro es Kazuma Kiryu, quien trae consigo todo su bagaje de Yakuza, con diferentes estilos de pelea y en ciertos momentos podrás romper la dinámica pasando a un ataque directo sin usar comandos o esperar turnos.

Like A Dragon: Infinite Wealth (SEGA)

Como era de esperarse, Like A Dragon: Infinite Wealth trae de regreso el sistema de trabajos, eso significa que tendrás múltiples profesiones para personalizar a tu equipo.

Cada profesión tendrá sus propias habilidaes, algunas se quedarán por defecto con los personajes; pero otras sólo estarán disponibles con el trabajo indicado.

El juego te invita a experimentar con todas ellas para que encuentres una combinación ganadora que se ajuste a tu gusto y necesidades.

Una vez que ya estés familiarizado con el sistema de juego de Like A Dragon: Infinite Wealth, es hora de explorar la isla de Hawái en la que te encuentras.

Like A Dragon: Infinite Wealth (SEGA)

Como ya mencionamos el mapa es grande, mucho más que el de Ijincho; pero nada abrumador como en juegos de mundo abierto, lo que hace que sea disfrutable el explorarlo.

En tu camino encontrarás una infinidad de actividades, desde las clásicas misiones secundarías que rompen con la seriedad del título, hasta una cantidad increíble de mini juegos.

No sólo hablamos de los clásicos del casino, las arcades y demás; aquí podrás hacer desde cientos de amigos, hasta atrapar Sujimon y ponerlos a pelear.

Vamos, que hay toda una isla dedicada a las actividades extra donde puedes pasar el rato explorando lo que te ofrece.

Like A Dragon: Infinite Wealth (SEGA)

Tendrás citas, hay karaoke, podrás buscar tesoros, entrar a torneos y un largo etcétera, pues no acabaríamos si nos ponemos a dar detalles de cada mini juego o agregado.

Vamos que por contenido, Like A Dragon: Infinite Wealth no falla en ningún sentido.

¿Cómo se ve Like A Dragon: Infinite Wealth?

Gráficamente Like A Dragon: Infinite Wealth también es un logro por parte de SEGA y Ryu Ga Gotoku; todo se ve impresionante.

Si bien Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, ya era muy bello visualmente, con Like A Dragon: Infinite Wealth se superaron, a pesar del poco tiempo de separación entre lanzamientos.

Los escenarios, personajes, movimientos, expresiones faciales, detalles pequeños, efectos visuales, partículas; todo sin excepción luce muy bien.

No sólo eso, sorprende que el juego se muy estable y corra de manera fluida tomando en cuenta la cantidad de elementos que despliega en pantalla.

Like A Dragon: Infinite Wealth (SEGA)

Si bien se puede alegar del poder de las consolas actuales, lo cierto es que hemos visto como otros juegos no pueden ni con la mitad de lo que hace Like A Dragon: Infinite Wealth.

Aunque debemos mencionar que mantiene esas físicas “extrañas” de todos los Yakuza, donde no se respetan mucho las colisiones o las cosas se rompen “porque sí”.

No es nada que afecte al juego, ni siquiera se puede decir que son bugs porque forman parte de la esencia de la franquicia; pero siguen resultando un tanto “curiosas”, por decirlo así.

Otra cosa a mencionar son las voces y el sonido de Like A Dragon: Infinite Wealth, pues la desarrolladora de nueva cuenta se lució.

Like A Dragon: Infinite Wealth (SEGA)

Como era de esperarse, todos los actores y actrices de la saga regresan en esta nueva obra, tanto en japonés como en inglés, realizando un excelente trabajo con sus personajes.

No obstante, nosotros recomendamos el audio en japonés, pues le da una mayor relevancia a los diálogos y con ello a la historia del juego.

Lamentablemente el juego no tiene voces en español, aunque sí subtítulos, claro que están pensados para el mercado ibérico y cuentan con muchos regionalismos, lo comentamos por si no te gusta este tipo de localización.

¿Vale la pena Like A Dragon: Infinite Wealth?

Seas o no fan de los Yakuza o de los RPG, Like A Dragon: Infinite Wealth es un título que debes de probar.

Estamos ante un juego que lo tiene casi todo; una gran historia, personajes carismáticos, buen sistema de combate, inmensidad de contenido y un mapa que se siente vivo.

Lo único malo es que sí necesitas conocer lo básico de la historia de Yakuza y tener mucha paciencia con las cinemáticas de varios minutos que copan a Like A Dragon: Infinite Wealth.

Fuera de eso te podemos decir que este es el primer gran juego del año y un digno contendiente a RPG de 2024, y eso que apenas estamos en enero.