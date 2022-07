Tras unos meses irregulares y un inicio lento para el nuevo PlayStation Plus; Sony y SEGA decidieron darle una sorpresa a todos los fans al anunciar que la saga ‘Yakuza’ llegará al servicio.

Así es, todo ‘Yakuza’ estará disponible en PlayStation Plus, empezando con 4 juegos en agosto y el resto de la franquicia en los meses subsecuentes.

Aunque hay ciertas condiciones para tener todos estos juegos, PlayStation Plus tendrá disponible en agosto:

Yakuza 0

Yakuza Kiwami

Yakuza Kiwami 2

Yakuza: Like a Dragon

Yakuza en PlayStation Plus (PlayStation)

‘Yakuza: Like a Dragon’ estará disponible para todos los suscriptores de PlayStation Plus, no importando el paquete que tengan; desde Essential, hasta Deluxe, los usuarios podrán obtener el título.

‘Yakuza 0′, ‘Yakuza Kiwami’ y ‘Yakuza Kiwami 2′ sólo estarán disponibles para los paquetes Extra y Deluxe de PlayStation Plus, quienes tengan Essential no podrán descargarlos gratis.

Posteriormente serán agregados ‘Yakuza 3′, ‘Yakuza 4′ y ‘Yakuza 5′ en su versión remasterizada para PlayStation Plus Deluxe, así como ‘Yakuza 6: The Song of Life’ para Extra y Deluxe.

Las fechas de lanzamiento de estos últimos 4 juegos serán dadas a conocer posteriormente.

Habrá otros juegos en PlayStation Plus además de ‘Yakuza’

Si lo tuyo no es la mafia japonesa, además de la saga ‘Yakuza’, PlayStation Plus ofrecerá otros dos juegos bastante interesantes durante el mes de agosto.

El primero es ‘Little Nightmares’ de Bandai-Namco, el cual es un juego de terror y plataformas donde tomas el control de Six, una niña que ha sido secuestrada y tiene que escapar de sus captores.

El otro es un clásico revivido, nos referimos a ‘Tony Hawk’s Pro Skater 1+2′ de Activision, el cual recupera de buena manera los títulos clásicos de PS1, con gráficos y mecánicas modernas.

Juegos gratis PlayStation Plus agosto (PlayStation)

Estos dos juegos estarán disponibles para los usuarios de los tres paquetes de PlayStation Plus, es decir, Essential, Extra y Deluxe.

Por ende, si no cuentas con alguno de los paquetes de PlayStation Plus no podrás hacer la descarga gratis de estos juegos, así como de los títulos de ‘Yakuza’.

Además recordamos que cuando caduque o canceles tu suscripción a PlayStation Plus, todos los juegos que hayas descargado con este servicio se bloquearán de manera inmediata.

Con información de PlayStation.