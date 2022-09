Si Like a Dragon: Ishin no te era suficiente, SEGA presentó otros dos juegos de la saga Yakuza, se trata de una secuela de la historia original y un spin-off.

El primero es Like a Dragon 8, secuela directa de Yakuza 6: Song of Life y Yakuza: Like a Dragon; de momento sólo se presentó un teaser cinemático donde vemos a los dos protagonistas.

Se tratan de Ichiban Kasuga, el personaje principal de Yakuza: Like a Dragon, y el legendario Kazuma Kiryu, quien regresa después de los eventos de Song of Life.

Por lo que podemos ver, Like a Dragon 8 se llevará a cabo nuevamente en el barrio de Kamurocho en Tokio; además se presenta un nuevo aspecto de Kazuma Kiryu.

Otra cosa que mencionó SEGA es que Like a Dragon 8 seguirá el mismo estilo de Yakuza: Like a Dragon, siendo un RPG por turnos, en lugar de un juego de acción como el resto de la franquicia.

Hasta donde se sabe, estará disponible en 2024 para PC y consolas de actual generación.

Like a Dragon Gaiden nos contará lo ocurrido tras el final de Yakuza 6

El otro juego de Yakuza anunciado por SEGA es Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, el cual se ubicará exactamente después del final de Song of Life.

Se tratará de una entrega que conectará a Like a Dragon 8 con Yakuza 6, presentando todo lo sucedido con Kazuma Kiryu luego que abandonara a su familia por su seguridad.

De acuerdo con SEGA, esta entrega regresará al estilo tradicional de los Yakuza, donde la acción directa es lo primordial, más allá de la planeación estilo JRPG.

Like a Dragon Gaiden estará disponible en algún punto de 2023, para PC y todas las consolas actuales.

Para los próximos 2 años tendríamos un total de 3 juegos de Yakuza en el mercado, pues además de los aquí mencionados no podemos olvidar Like a Dragon: Ishin.

Los fans de Yakuza tendrán mucho que jugar para los siguientes 24 meses.

Con información de SEGA.