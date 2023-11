Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name es una entrega periférica de la saga antes conocida como Yakuza, podemos decir que es un “Yakuza 6.5″.

Pues nos muestra lo sucedido con Kazuma Kiryu tras el final de la sexta entrega, en una manera de llenar los huecos en la historia del Dragón de Dojima.

Haciendo un pequeño retroseso en gameplay con respecto a lo que fue Yakuza: Like A Dragon, lo cual no es del todo malo, pues Ryu Ga Gotoku logra darnos una obra bastante equilibrada.

Podemos decir que como la misma historia de Kiryu, este juego marca el inicio del fin de la era de la franquicia.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (SEGA)

¿De qué trata Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name?

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name nos situa 3 años después del final de Yakuza 6: Song of Life, con Kazuma Kiryu alejado totalmente de la sociedad.

Ahora el legendario Dragón de Dojima está al servicio de la facción Daidouji, un grupo con alta injerencia en la política de Japón, y que ya se había sugerido su presencia en Song of Life.

Ahora bajo el nombre de Joryu, vive su vida casi como un mercenario, teniendo como contacto a un hombre conocido como Hanawa; todo hasta que un trabajo sale mal.

Hanawa es secuestrado y Joryu se da a la tarea de rescatarlo, sin imaginar que estos eventos tendrán repercusión en su vida inmediata y en el futuro de lo poco que queda de la mafia japonesa.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (SEGA)

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name sigue el estilo de toda la saga, presentando una historia llena de drama, acción, giros inesperados y algo de humor muy japonés.

Esto hace que el juego, en términos narrativos, te atrape desde el primer momento, sobretodo si has seguido toda la historia de la fraquicia, sea desde PS2 o con los remasters para PS4 y Xbox One.

Claro, eso también significa que regresan las esenas cinemáticas de más de 10 minutos y que tanto ha sido criticadas en anteriores entregas, pues varios consideran que son excesivas en el desarrollo de la campaña.

No obstante, lo bien armado que esta el guión hace que no se sientan tan pesadas como lo eran en los Yakuza 3, 4, 5 y el mismo 6.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (SEGA)

Sobretodo por el gran trabajo que se hizo con los personajes en Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, pues todos son bastante carismáticos.

Desde los conocidos como Kiryu, hasta novedades como la peculiar Akame o el sádico Nishitani; lo cual hace que esos momentos donde te quitan el control sean más llevaderos.

¿Cómo se juega Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name?

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name deja de lado el factor RPG de Yakuza: Like A Dragon, en favor de un regreso al estilo de acción de la saga original.

Joryu contará con dos posturas de combate, las cuales podrás intercambiar en medio de las batallas, además de mejorar mediante distintas habilidades.

Además Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name integra varias “armas” base para el personaje, desde una especie de látigo, hasta un dron de combate.

Estos instrumentos también se podrán mejorar en el árbol de habilidades, confiriéndoles nuevas maneras de atacar; entre otras cosas.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (SEGA)

Otra cosa que se mantiene es la exploración; aunque tendrás toda una ciudad para explorar, en realidad no se trata de un mundo abierto como tal.

Pues la mayoría de misiones secundarias e interacciones están limitadas por la “Red Akame”, un sistema de información el cual te provee de todos los encargos que puedes hacer.

Cada que completes una misión de la red te darán puntos o dinero, los cuales puedes cambiar por una mejor en tus movimientos y estadísticas, nuevo equipamiento o extras, ya sea en tiendas normales o en la que tiene la mencionada Akame.

Básicamente cuando no estés en la campaña principal, podrás recorrer las calles de la ciudad a placer para completar las misiones secundarias o bien pelear con los enemigos que rondan los alrededores.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (SEGA)

Pero no te preocupes, no te aburrirás nunca en el mundo de Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, pues también contarás con una gran cantidad de mini juegos.

Desde ir al karaoke o jugar una partida de dardos y billar, hasta los tradicionales bares de hostess y el coliseo, donde podrás probar tus habilidades en combate.

Esto también sirve para compensar la duración del juego, pues Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name es el más corto de la serie, dado que se limita a cubrir un hueco argumental entre Yakuza 6: Song of Life y Yakuza: Like A Dragon.

¿Cómo se ve Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name?

Yakuza ha tenido una evolución constante en sus gráficos, Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name no es la excepción.

La calidad gráfica de Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name es impresionante, sobretodo en las cinemáticas, al grado que no creerás que se trata de un videojuego.

Los diseños de personajes son increíbles, recreando perfectamente facciones y expresiones de una persona real, además que los movimientos son extremadamente fluidos, tanto en cinemáticas como en gameplay.

De igual manera los entornos están muy bien trabajados; aunque conozcas al 100% las ciudades donde se desarrolla la historia, todo luce más detallado, sobretodo en la noche con esa combinación de luces y sombras.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (SEGA)

Eso sí, se mantienen las físicas ridículas, donde un enemigo sale volando, se dobla de formas irreales con los golpes o construcciones de metal se destrozan como si fueran cristal; pero eso es parte de la esencia de la saga.

En cuanto al diseño de audio de Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, la gente de Ryu Ga Gotoku también se esmeró bastante.

Desde la voces de los protagonistas, que son las mismas de toda la vida en los personajes clásicos, hasta las canciones del karaoke; todo se oye bastante bien.

Lo cual es importante, pues el escuchar el bullicio de Osaka o la aparente tranquilidad de Yokohama, forma parte de la experiencia de estos juegos.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name (SEGA)

Aunque si no eres fan de la grandilocuencia de los seiyuu (actores de voz) de Japón, es probale que Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name te sea auditivamente agresivo.

Pues de momento no hay opción para ponerlo con audio en inglés, que es una localización que a muchas personas agrada, más allá del original asiático.

Hablando de localización, el juego viene con textos en español ibérico; aunque no cuenta con ese abuso en terminología local de otras obras, por lo que si eres de América Latina, no te parecerá molesta del todo esta adaptación.

¿Vale la pena Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name?

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name es uno de los mejores juegos de acción de este año y una muestra de cómo se pueden hacer títulos ricos en contenido sin necesitar un mundo abierto.

La historia, el sistema de juego, progresión y estética de Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name están muy bien planteados haciendo de esta una experiencia agradable.

Lo único que podría molestar a aquellas personas no versadas en Yakuza, son las excesivas cinemáticas y su duración, así como la ausencia de audio en inglés.

Fuera de eso, tenemos una gran obra que nos prepara para la llegada de Like A Dragon: Infinite Wealth, la octava entrega de la saga principal y posiblemente el final de Kiryu y todo este estilo de la vieja escuela de Ryu Ga Gotoku.