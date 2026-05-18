Este lunes 18 de mayo se confirmó que murió Tom Kane, el actor de voz en inglés de Yoda y el Profesor Utonio.

La industria del doblaje está de luto tras darse a conocer la muerte de Tom Kane a los 64 años.

¿De qué murió Tom Kane? Esto sabemos

Tom Kane murió por complicaciones derivadas de un derrame cerebral que sufrió en el 2020.

De acuerdo con Zach McGinnis, representante de Kane, el actor de doblaje murió rodeado de su familia en un hospital de Kansas City.

¿De qué murió Tom Kane? El actor de voz en inglés de Yoda y el Profesor Utonio (Tom Kane / Facebook)

El derrame cerebral que padeció Tom Kane le dañó el hemisferio izquierdo del cerebro, provocándole complicaciones con el lenguaje y movimiento.

De forma pública, la familia de Kane reveló que el proceso de rehabilitación fue complicado para el actor.

Pese a sus problemas de salud, Tom Kane siguió participando en convenciones, la más reciente fue la Lexington Comic & Toy Con en marzo 2026.

En declaración para el medio TMZ, Zach McGinnis destacó el legado que deja Tom Kane tras su partida.

“Aunque su voz ya no se escuche, los personajes, las historias y el amor que le dio al mundo vivirán para siempre.” Zach McGinnis

Los fans del trabajo de Tom Kane se han hecho presentes en redes para lamentar la muerte del querido actor y deseando pronta resignación por la pérdida.

¿De qué murió Tom Kane? El actor de voz en inglés de Yoda y el Profesor Utonio (Tom Kane / Facebook)

A las condolencias por la muerte de Tom Kane también se unió la agencia Galactic Productions.

“Hoy nos despedimos de Tom Kane, un legendario actor de doblaje cuyo trabajo marcó la infancia y la imaginación de millones de personas en todo el mundo. Desde sus inolvidables interpretaciones en Star Wars hasta innumerables series animadas, documentales y videojuegos, Tom aportó sabiduría, fuerza, humor y corazón a cada personaje que interpretó. Su voz se convirtió en parte de nuestras vidas, nuestros recuerdos y las historias que llevamos con nosotros." Galactic Productions

Así fue la icónica carrera de Tom Kane, actor de voz en inglés de Yoda y el Profesor Utonio

Tom Kane comenzó en el mundo de la locución desde los 15 años.

La carrera de Tom Kane es conocida por ser parte de la franquicia Star Wars, interpretando a:

Yoda

Almirante Yulare

Almirante Ackbar

Boba Fett

Así como diversos personajes en Star Wars: The Clone Wars y proyectos de Lucasfilm.

Igualmente, se recuerda a Tom Kane por dar voz al Profesor Utonio en Las chicas superpoderosas.

Otros papeles conocidos de Tom Kane fueron:

Mansión Foster para amigos imaginarios: Mr. Herriman

Heavy Gear: La serie animada: Greco

Los Thornberrys: Darwin

Kim Possible: Mano de Mono

Los Equis: Lorenzo Suave

El trabajo de Tom Kane también llegó a los videojuegos, siendo parte de títulos como:

Star Wars

Call of Duty

Fortnite

Final Fantasy

Marvel: Ultimate Alliance

El Señor de los Anillos

X-Men Legends

The Dark Eye