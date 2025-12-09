Luego de un paso como título de lanzamiento del Nintendo Switch, llega al resto de plataformas Yakuza 0 Director’s Cut, la precuela de la exitosa franquicia de SEGA ahora conocida como Like A Dragon.

La llegada de Yakuza 0 Director’s Cut marca un hito en varios sentidos, pues por primera vez, el título se presenta con localización completa al español y optimización para consolas modernas, siendo su versión definitiva.

Te damos más detalles en nuestra clásica reseña de 5 puntos:

Yakuza 0 Director’s Cut mantiene su excelente narrativa Yakuza 0 Director’s Cut no modifica su gameplay original Yakuza 0 Director’s Cut cuenta con varias novedades Yakuza 0 Director’s Cut se ve muy bien aunque no hizo un gran salto gráfico Yakuza 0 Director’s Cut tiene un modo extra interesante

Yakuza 0 Director’s Cut mantiene su excelente narrativa

Lo primero que hay que mencionar es que Yakuza 0 Director’s Cut mantiene su excelente narrativa, misma que ha sido una constante en toda la saga.

Esta precuela está ambientada en los años 80 en Kamurocho (inspirado en Kabukichō, Tokio) y Sotenbori (basado en Osaka), donde nos muestran el punto álgido de la Yakuza en Japón.

La historia sigue a Kazuma Kiryu, joven miembro de la familia Dojima que busca hacerse de un nombre, y a Goro Majima, atrapado en un dilema moral como gerente de un cabaret.

Por diversas razones sus caminos se juntan en una trama bastante intrincada y compleja, con una gran cantidad de giros argumentales que te mantienen atento a lo que pasa en pantalla.

Su narrativa es considerada una de las más sólidas de la franquicia, pues establece las motivaciones y traumas que definirán a los personajes en entregas posteriores.

Además de que se agregan algunas escenas extra para cubrir algunos agujeros o conveniencias que había en la entrega original sin afectar el resultado general.

Yakuza 0 Director’s Cut (SEGA)

Yakuza 0 Director’s Cut no modifica su gameplay original

Por otra parte, hay que señalar que Yakuza 0 Director’s Cut no modifica su gameplay original, se trata de un juego de acción con un mundo semi abierto muy bien logrado.

Tanto Majima como Kiryu manejan distintos estilos de pelea, los cuales se ajustan a cualquier jugador, ya que se pueden intercambiar en tiempo real haciendo que la experimentación esté a la orden del día.

Además puedes explorar gran parte de las dos ciudades anteriormente mencionadas, encontrando toda clase de minijuegos, coleccionables y misiones secundarias que le dan vida a la obra.

Lo que te da un gran abanico de posibilidades si eres de los que gusta sacarle todo el jugo a sus títulos.

Yakuza 0 Director’s Cut (SEGA)

Yakuza 0 Director’s Cut cuenta con varias novedades

Para justificar este relanzamiento, Yakuza 0 Director’s Cut cuenta con varias novedades, principalmente en los aspectos técnicos y de calidad de vida.

La incorporación más celebrada es la localización al español, que permite que jugadores de Latinoamérica y España disfruten plenamente de la narrativa sin depender del inglés.

Esta adaptación mantiene el tono callejero y los matices culturales, respetando la jerga japonesa y trasladándola con equivalentes naturales.

Además cuenta con menús más claros, ajustes en la interfaz, y opciones de accesibilidad como subtítulos más legibles y configuraciones de contraste.

Yakuza 0 Director’s Cut (SEGA)

Yakuza 0 Director’s Cut se ve muy bien aunque no hizo un gran salto gráfico

Algo a mencionar es que aunque Yakuza 0 Director’s Cut se ve muy bien aunque no hizo un gran salto gráfico, pues no se trata de un remake ni una remasterización profunda, siendo más bien un port de alto perfil.

Se agrega una optimización técnica que ofrece resolución 4K y tiempos de carga reducidos, así como ligeros retoques a los modelos y texturas originales.

El juego corre muy bien en consolas actuales y no lo sentirás ajeno a la calidad gráfica de títulos modernos; más que nada porque el original salió para PS4, por lo que la diferencia apenas si es perceptible.

Claro que si buscabas un cambio sustancial, es posible que te lleves una pequeña decepción.

Yakuza 0 Director’s Cut (SEGA)

Yakuza 0 Director’s Cut tiene un modo extra interesante

Yakuza 0 Director’s Cut tiene un modo extra interesante, para que te entretengas otro rato.

Se trata de Raid Luz Roja, que se puede resumir en una especie de modo horda; pero al estilo Yakuza, que juegas tanto en solitario como en cooperativo online con otras tres personas.

El objetivo es sobrevivir a una serie de escenarios llenos de enemigos, para así obtener diversas recompensas, incluyendo nuevos personajes representativos de la saga.

No afecta en nada la historia o el gameplay; pero es un agregado que se agradece para hacer una pequeña diferencia en esta versión.

Yakuza 0 Director’s Cut (SEGA)

¿Vale la pena Yakuza 0 Director’s Cut?

Yakuza 0 Director’s Cut no reinventa la rueda, pero sí ofrece la versión más accesible y completa de uno de los pilares de la saga.

El mayor logro de Yakuza 0 Director’s Cut es la localización al español y la llegada a plataformas modernas, lo que lo convierte en la puerta de entrada ideal para nuevos jugadores.

Para veteranos, es más un homenaje que una novedad, pero sigue siendo un título imprescindible por su narrativa y su capacidad de mezclar drama y humor como pocos juegos en la industria.

Si eres nuevo en la saga, sin lugar a duda es un obligado; ahora que si jugaste el original en su momento, tal vez debas de pensar si las novedades son suficientes para que vuelvas a meterte en el mundo de la mafia japonesa.