LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche es el proyecto más ambicioso de TT Games, de los juegos de LEGO y de DC Comics, quienes no la han pasado bien con sus últimos lanzamientos.

Pues LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche no solo busca revitalizar la marca, también rendirle un homenaje al héroe de Ciudad Gótica. Lográndolo en algunos aspectos y quedándose corto en otros.

Aquí te dejamos la reseña de 5 puntos:

LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche combina muy bien todas las historias del personaje LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche tiene el mejor gameplay de la saga LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche incluye un sistema de parejas algo curioso El mundo abierto de LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche tiene sus altibajos La baja dificultad de LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche podría molestar a algunos

LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche combina muy bien todas las historias del personaje

Lo primero que vamos a mencionar es que LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche combina muy bien todas las historias del personaje, pues más allá del fan service, crea una trama coherente de las versiones del Hombre Murciélago.

La narrativa toma aspectos, e incluso tramas completas de cómics, películas, series de televisión y demás donde aparece Batman, uniéndolas en un gran relato.

Así, el juego sigue el viaje de Bruce Wayne desde sus inicios entrenando con la Liga de las Sombras hasta convertirse en el líder de la “Bat-familia”, pasando por elementos de obras como The Batman, la trilogía de Nolan, o los filmes de Tim Burton.

Incluso, personajes como la primera versión de Red Hood hacen acto de presencia, sin sentirse fuera de lugar, demostrando el amor y conocimiento de los desarrolladores alrededor del personaje.

LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche (Warner Bros. Games)

LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche tiene el mejor gameplay de la saga

Una de las cosas que más destaca es que LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche tiene el mejor gameplay de la saga; de hecho, se puede decir que es el más pulido de todos los juegos de LEGO.

TT Games ha modernizado la fórmula clásica, tomando prestados elementos de la aclamada serie Arkham de Rocksteady; pero sin dejar de lado las cosas que funcionan del estilo LEGO.

El combate ahora se siente más fluido y trabajado, ya no solo es apretar el mismo botón durante varias, ya que ahora tienes contraataques, eliminaciones sigilosas y uso de gadgets.

Además, cuentas con un árbol de habilidades, tanto para Batman, como para sus herramientas, lo cual hace que el gameplay vaya tomando profundidad a medida que avanzas en la historia.

Sin olvidar que también se integran algunos minijuegos al estilo LEGO, que le dan su toque cómico a toda la entrega.

LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche (Warner Bros. Games)

LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche incluye un sistema de parejas algo curioso

LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche incluye un sistema de parejas algo curioso, donde se retoma la idea del dúo dinámico.

El juego apuesta por un elenco de siete personajes relacionados a Batman, que se integran de manera natural a la trama y cuentan con sus propias habilidades.

Estos personajes se pueden usar tanto por un solo jugador, como en el multiplayer local, donde uno controla a Batman y el otro al algún miembro de la batifamilia; tanto en las misiones principales, como en secundarias y resolviendo acertijos.

Si bien es bastante intuitivo usar a los personajes jugando de manera solitaria, obviamente es mucho mejor jugar acompañado; siendo un gran acierto de TT Games.

LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche (Warner Bros. Games)

El mundo abierto de LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche tiene sus altibajos

Uno de los puntos un tanto discutibles: el mundo abierto de LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche tiene sus altibajos, pues cuenta con aciertos y fallos de este género.

El mundo abierto está compuesto por cuatro islas principales que recrean perfectamente los escenarios de Ciudad Gótica, por lo que los fans se divertirán bastante al momento de recorrer las calles.

A lo largo de la ciudad te encontrarás con acertijos de Riddler, coleccionables y misiones secundarias de delitos aleatorios, con lo cual se extiende la vida del juego.

Sin embargo, también se siente como los clásicos mapas llenos de puntos, donde al final la limpieza de estos se puede hacer pesada; sobre todo los delitos aleatorios, pues los mismos se repiten una y otra vez al infinito.

LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche (Warner Bros. Games)

La baja dificultad de LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche podría molestar a algunos

Finalmente, hay que hablar de la baja dificultad de LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche podría molestar a algunos, pues hace que el juego se sienta con muy poco reto.

Y no estamos hablando solo del Modo Clásico, que está pensado para ser accesible para todo el mundo, incluso la dificultad de “Caballero Oscuro” puede ser no tan retadora para veteranos de los juegos de acción.

Pues una vez que comprendes un poco las mecánicas de juego, todo se vuelve casi automático sin que sientas la presión de los enemigos, aunque en teoría deberían de ser implacables.

A esto suma que tienes varias vidas, una buena cantidad de “corazones de energía”, que por lo general los enemigos esperan su turno para atacar, y que el segundo jugador le reduce aún más la dificultad al juego.

LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche (Warner Bros. Games)

¿Vale la pena LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche?

LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche es de forma imparcial, el mejor juego de TT Games, donde lleva al máximo la fórmula de este tipo de obras.

Creando una historia interesante, un gameplay robusto y un sistema de parejas divertido, lo cual hace a LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche una pieza necesaria para todo fan de Bruce Wayne.

Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que el mundo abierto no está muy bien implementado, y se puede sentir repetitivo en algunos aspectos; además que el reto es mínimo para jugadores experimentados.

Si eres fiel seguidor del Hombre Murciélago o te gustan esta clase de títulos desenfadados y sin pretensiones, sin lugar a dudas es una buena opción. Pero si esperas algo parecido a los Arkham, te sentirás bastante decepcionado.