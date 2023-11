Like A Dragon: Infinite Wealth será la octava entrega de la otrora saga conocida como Yakuza, sin contar spin-offs y en capítulo extra de Kazuma Kiryu que saldrá próximamente.

A pesar de esto, la franquicia se ha mantenido con un bajo perfil en gran parte de occidente, lo cual no ha mermado sus buenas ventas y gran calidad.

Eso lo pudimos constatar en un pequeño demo de Like A Dragon: Infinite Wealth al que tuvimos acceso, el cual nos dio algunos aspectos generales de la obra.

A continuación te daremos nuestra experiencia con esta pequeña prueba de la nueva aventura de Ichiban Kasuga y el Dragón de Dojima.

Like A Dragon: Infinite Wealth (SEGA)

¿Cómo es Like A Dragon: Infinite Wealth?

Lo primero que debemos aclarar es que el demo de Like A Dragon: Infinite Wealth estaba muy limitado; no había misiones secundarias o principales, no tuvimos acceso a al historia y tampoco podíamos explorar gran cosa.

Básicamente todo el demo de Like A Dragon: Infinite Wealth se basaba en probar el nuevo sistema de combate del título.

Las batallas son muy parecidas a Yakuza: Like A Dragon, es decir, se trata de un RPG pro turnos; aunque se le han agregado algunas mecánicas nuevas.

Ahora te puedes mover por un área delimitada, lo cual te permite modificar parcialmente la efectividad de los ataques; por ejemplo, si estas cerca del enemigo golpearás más fuerte que si estás lejos.

Like A Dragon: Infinite Wealth (SEGA)

Además de que ahora puedes ejecutar ataques conjuntos dependiendo de la distancia a la que te encuentres de tus compañeros; eso sí, este sistema también actúa a la inversa con los enemigos.

De lo poco que pudimos explorar en el demo de Like A Dragon: Infinite Wealth, nos dimos cuenta de que esta versión de Hawái será igual de rica en opciones que el Japón de entregas pasadas.

Sobretodo por contar con la potencia de as consolas de actual generación, lo cual nos dará escenarios más vivos y llenos de elementos.

Aunque no esperamos que sea un mundo abierto como tal, pues la saga ha demostrado que puede ser divertida con escenarios contenidos y misiones ridículas.

Like A Dragon: Infinite Wealth (SEGA)

No obstante, en esta ocasión parece que la gente detrás de Like A Dragon: Infinite Wealth le está poniendo especial énfasis en darnos decenas de actividades, por lo que vimos en los puntos de interés en el demo.

Like A Dragon: Infinite Wealth será una gran manera de iniciar 2024

Es casi un hecho que Like A Dragon: Infinite Wealth no tendrá un gran impacto en occidente como el resto de la franquicia; sin embargo los fans quedarán satisfechos.

El demo nos mostró una obra con bastante potencial y estamos seguros que cuando Like A Dragon: Infinite Wealth, desbordará calidad.

Si el resto del título es igual de divertido y adictivo que el demo, tendremos desde enero el primer gran juego del siguiente año.

Like A Dragon: Infinite Wealth (SEGA)

Además de que, contrario a la tendencia actual, dará otro golpe de autoridad en los RPG, al mostrar que el sistema por turnos aún puede dar mucho, como lo hiciera Baldur’s Gate 3 en 2023.

Tampoco dudamos que tendremos otra historia impactante digna de una telenovela japonesa, lo cual ha sido el sello de “Yakuza” desde el inicio.

Like A Dragon: Infinite Wealth estará disponible para PlayStation, Xbox y PC el 26 de enero de 2024.