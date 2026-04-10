Para celebrar el éxito de la serie en Netflix, LEGO mostró los nuevos sets de One Piece live action, los cuales serán codiciados por todos los fans.

Si quieres uno de los nuevos sets de One Piece de LEGO, a continuación te daremos todos los detalles, incluido el precio y la fecha de lanzamiento de cada uno.

LEGO ONE PIECE Guarida del Doctor Hiriluk (LEGO)

LEGO ONE PIECE Duelo contra el Capitán Smoker (LEGO)

LEGO ONE PIECE Tony Tony Chopper (LEGO)

Precio y fecha de lanzamiento de los sets de One Piece de LEGO

En total, son 6 nuevos sets de One Piece live action de LEGO, los cuales tienen los siguientes precios:

LEGO ONE PIECE Guarida del Doctor Hiriluk - 699 pesos LEGO ONE PIECE Duelo contra el Capitán Smoker - mil 399 pesos LEGO ONE PIECE Tony Tony Chopper - mil 699 pesos LEGO ONE PIECE Dorry vs. Brogy: Gigantes de Jardín Pequeño - mil 999 pesos LEGO ONE PIECE Batalla en el Castillo de Drum - 2 mil 399 pesos LEGO ONE PIECE Barco de la Marina de Garp - 3 mil 999 pesos

Todos los sets estarán disponibles el 1 de agosto de 2026, pero se podrá hacer la preventa desde el 9 de abril en LEGO.com para todos los fans de la serie.

Es decir, puedes hacer la preventa sin necesidad de ser parte del sistema LEGO Insiders; estando limitado a 3 piezas de cada set.

También te puedes esperar al 1 de agosto para ir por los sets de One Piece de LEGO en las tiendas físicas de la marca, así como en distribuidores autorizados.

LEGO ONE PIECE Dorry vs. Brogy: Gigantes de Jardín Pequeño (LEGO)

LEGO ONE PIECE Batalla en el Castillo de Drum (LEGO)

LEGO ONE PIECE Barco de la Marina de Garp (LEGO)

Experiencia de armado en CDMX te prepara para los sets de One Piece de LEGO

Además de anunciar los sets de One Piece, LEGO aprovechó también para presentar su LEGO Play House en la CDMX, una experiencia de armado.

La LEGO Play House en CDMX está ubicada en Carlos Dickens 18, Polanco y estará instalada el hasta el 3 de mayo de 2026.

Será una experiencia de 30 minutos donde podrán armar una figura y además entrar en la tienda en línea para comprar uno de los sets disponibles (o apartar los de One Piece).

La entrada es gratuita, pero se debe de hacer reservación en la página oficial de LEGO Play House; en caso de que no tengas, debes de llegar entre las 11:00 a.m. y la 1:00 p.m.

También toma en cuenta que deben de ingresar juntos un adulto y un menor ; no pueden entrar dos menores juntos ni dos adultos; como tampoco personas en solitario.

Se trata de una experiencia pensada para familias, principalmente, más que para coleccionistas.

LEGO Play House (Especial)