Como parte de la gran alianza que se tiene con Nintendo, se presentó el LEGO de Luigi de Mario Kart, el cual le hará compañía al set de Mario que se lanzó hace tiempo.

Si quiere completar la colección con el LEGO de Luigi de Mario Kart, a continuación te daremos todos los detalles al respecto.

LEGO de Luigi de Mario Kart (LEGO)

Precio del LEGO de Luigi de Mario Kart

De acuerdo con la información oficial, el LEGO de Luigi de Mario Kart tendrá un precio en México de 4299 pesos, siendo uno de los sets caros de la colección.

Esto se debe a que el set LEGO de Luigi de Mario Kart está pensado para mayores de edad, pues contará con 2234 piezas, con elementos pequeños y complejos.

Recordemos que los sets pensados para mayores de edad siempre tiene un precio por encima del promedio, debido a lo difícil de su construcción y cantidad de piezas del mismo.

El set estará compuesto por una figura de Luigi articulada, dirección funcional, escape con llamas giratorias y un soporte de exhibición.

Además de que podrá rodar sin necesidad de ayuda de artículos externos; sin embargo, su movilidad estará limitada para un desplazamiento en línea recta hacía enfrente.

Lanzamiento del LEGO de Luigi de Mario Kart

El LEGO de Luigi de Mario Kart estará disponible el 1 de abril de 2026, en tiendas LEGO físicas y en línea, para todos los fans de los bloques, así como de Nintendo.

Por otra parte, ya se puede apartar el LEGO de Luigi de Mario Kart a través de LEGO.com, estando limitado a 3 piezas por persona.

Algo a mencionar es que la preventa está abierta para todos los compradores, no es necesario que seas parte del plan de LEGO Insiders, como en otras ocasiones.

Ya será decisión de cada uno de los fans si se desea hacer la preventa en línea o si prefieren esperar hasta el día de lanzamiento para ir por su kart de Luigi a su tienda más cercana.