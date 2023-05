Sin lugar a dudas The Mandalorian es una de las series más famosas de Star Wars de los últimos tiempos, sobre todo por la interpretación de Pedro Pascal de 48 años.

El chileno le ha dado a The Mandalorian una esencia como pocas veces se ha visto, además de que la serie ha servido para que Pedro Pascal llegue a otras producciones.

Sin embargo, el actor reveló un secreto de la serie que tal vez decepcione a más de un fan e involucra la icónica armadura.

Que se ha hecho famosa en tres temporadas y que se mantendrá ahí, por lo menos otro bloque de capítulos.

The Mandalorian Temporada 3 (Disney)

¿Cómo se llama la armadura del Mandalorian?

En una plática con The Hollywood Reporter, Pedro Pascal reveló que actualmente no viste todo el tiempo la armadura de The Mandalorian, sólo hace la voz del personaje.

Es un doble de cuerpo de Pedro Pascal el que se pone el beskar’gam, nombre de la armadura en la ficción de Star Wars, haciendo la mayoría de las escenas.

El actor señaló que se puso el atuendo al inicio de la serie; pero este jamás se amoldó a su cuerpo. Sí podía usarlo durante un tiempo; sin embargo, no durante los 4 meses de filmación.

A mencionar que la armadura está hecha de pasta dura, acrílico, un poco de plástico, piel, tela y aditamentos de metal, lo que la hace pesada y un tanto incómoda.

Esto para simular el beskar, que es el material con el que están hechos estos trajes en la ficción de Star Wars

Pedro Pascal ¿quedaría fuera de The Mandalorian tras la Temporada 3? (Especial)

¿Cuánto pesa la armadura de Mandalorian?

La producción de The Mandalorian no ha dado los datos sobre los trajes que usan sus actores y actrices, probablemente para guardar el secreto empresarial.

Sin embargo, insiders han señalado que el traje completo del Mandalorian, en la vida real, pesa alrededor 20 kilos, en su versión más completa.

Tomando como base la armadura original de Iron Man que usara Robert Downey Jr. -58 años- hace más de 15 años.

Ahora que en la ficción, se estima que un traje de Mandalorian tradicional y bien equipado, puede pesar hasta 50 kilos, debido a las propiedades del beskar.

Pues se trata de una especie de aleación de hierro propia de la galaxia de Star Wars; al ser armaduras completas, tienes una gran cantidad de metal sobre tus hombros, literalmente.

Esto explica por qué Pedro Pascal no quiso usar el traje durante toda la grabación de la serie.

The Mandalorian (Disney)

¿Por qué los mandalorianos usan cascos?

Algo que se nos reveló en la tercera temporada de The Mandalorian es por qué estos personajes siempre usan casco.

Se debe a que siguen The Way, una especie de credo religioso y ético, que les impide mostrar su rostro al mundo como una forma de proteger su comunidad.

Quienes se quitan el casco o no lo usan siempre, son considerados mandalorianos de segundo orden o falsos, que no siguen las reglas de The Way.

El fin de ocultar el rostro es para acabar con la individualidad, afirmando una colectividad con todos los mandalorianos.

Además de ser una especie de estrategia militar, pues el enemigo no puede distinguir a un mandaloriano de otro en batalla, por lo que le es difícil dirigir sus ataques en una batalla campal.

La única excepción a esta regla es cuando el mandaloriano come o toma agua; aunque no puede hacerlo en público, para que otros no vean su rostro.

The Mandalorian temporada 3 (Tomada de video)

Con información de The Hollywood Reporter.