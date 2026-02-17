Tardó 75 años en llegar, pero se presentó el primer set LEGO de Snoopy, que está inspirado en la legendaria casita roja del perro más famoso del mundo, recreando varios elementos de las series animadas y cómics.

Si eres fan de Charlie Brown, a continuación te daremos todos los detalles del set LEGO de Snoopy, incluido su precio en México y fecha de lanzamiento.

Set LEGO de Snoopy (LEGO)

Precio del set LEGO de Snoopy en México

El set LEGO de Snoopy tendrá un precio en México de mil 999 pesos. Los fans ya pueden hacer la preventa a través de LEGO.com, tomando en cuenta que solo se pueden comprar tres piezas del mismo producto.

Algo ha señalar es que el set LEGO de Snoopy está siendo recomendado para mayores de 18 años, algo extraño tomando en cuenta que Charlie Brown es una franquicia familiar.

Esto se debería a que el set LEGO de Snoopy cuenta con 964 bloques, que permiten a los constructores crear una conmovedora escena del beagle con su amigo Woodstock en la tradicional casa roja.

Además, es interesante que Snoopy contará con patas y cuello articulados, teniendo unas dimensiones de más de 25 cm de alto, 17 cm de ancho y 14 cm de largo.

Lo que significa que el armado necesitará de piezas pequeñas y mecanismos elaborados, de ahí que no se recomiende a niños.

Set LEGO de Snoopy (LEGO)

Fecha de lanzamiento del set LEGO de Snoopy en México

Aunque el set LEGO de Snoopy ya está disponible para su preventa en LEGO.com, este no estará disponible hasta el 1 de junio de 2026, tanto en la tienda en línea, como en locales físicos de la marca en México.

Los fans también podrán encontrar el set LEGO de Snoopy en distribuidores autorizados de México, aunque en estos dependerá mucho de la disponibilidad que tengan en sus bodegas.

Aunque al ser un set de lanzamiento tradicional (no edición limitada), se espera que se mantenga en el inventario durante varios meses , incluso años, antes de ser descontinuado.