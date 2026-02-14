Ahora que se acerca el 14 de febrero, se lanzó el set LEGO The Botanical para San Valentín, conocido como “Muro Floral”, el cual es uno de los más bonitos.

Si aún no tienes regalo para este 14 de febrero, tal vez sería una buena opción revisar el set LEGO The Botanical para San Valentín.

Set LEGO The Botanical Collection Muro Floral (LEGO)

Precio del set LEGO The Botanical para San Valentín

El precio del set LEGO The Botanical para San Valentín es de 2 mil 99 pesos en tiendas LEGO físicas y en línea, así como en distribuidores autorizados.

Lo mejor de todo es ya puedes comprar el set LEGO The Botanical para San Valentín, como ese regalo de último minuto para el 14 de febrero.

Aunque toma en cuenta que que si lo pides en internet, es posible que tarde varios días en llegar a tu casa, así que recomendamos te des una vuelta por la tienda más cercana.

Este set es recomendado para mayores de 18 años debido a que cuenta con 879 piezas, algunas muy pequeñas y su armado es un tanto complejo.

Una vez completado tendrá unas dimensiones de 22 centímetros de ancho por 42 centímetros de alto; se podrá colocar en una mesa para su exhibición o colgado en la pared.

Set LEGO The Botanical para San Valentín Muro Floral (LEGO)

El set LEGO The Botanical para San Valentín se puede buscar en el Bloom Bar de la CDMX

Si quieres completar tu regalo del 14 de febrero, puedes buscar con tu pareja el set LEGO The Botanical para San Valentín en el Bloom Bar de la CDMX.

El Bloom Bar es una experiencia de la marca donde se vende el set LEGO The Botanical para San Valentín, así como otros relacionados a esta línea dedicada a la flora en general.

Si bien ya no hay pases para la experiencia de armar tu flor y la instalación en general, cuenta con una tienda que estará abierta hasta las 8:00 p.m. el 14 de febrero.

Esta tienda y Bloom Bar están instalados en Carlos Dickens 20, Polanco V Sección, Miguel Hidalgo, CDMX; por si te quieres dar una vuelta con tu pareja.

LEGO Botanical Bloom Bar CDMX (Especial)