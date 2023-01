La tiradera de Shakira y BZRP ha Piqué ha colapsado las redes sociales y los medios; sin embargo, también llegó a Twitch y por supuesto que AuronPlay y otros streamers ya reaccionaron.

Y es que no solamente la reacción de Ibai Llanos de 27 años de edad a la tiradera de Shakira y BZRP a Piqué ya se hizo viral, sino que otros streamers también han quedado sorprendidos.

En su último video directo en Twitch, AuronPlay de 34 años de edad, reaccionó a la letra de la tiradera de Shakira de 45 años de edad y BZRP de 24 años de edad.

Con estas palabras, AuronPlay reconoce que Shakira es más grande que Piqué e incluso que gana más dinero, por lo que para el streamer de Twitch nominado a los Esland 2023, es normal que ocurran estas cosas.

Ibai Llanos y AuronPlay son solo algunos de los streamers de Twitch que han reaccionado a la tiradera de Shakira y BZRP.

Pues además de AuronPlay, streamers como El Xokas o TheGrefg también han hecho lo propio en sus canales de Twitch.

En el caso del Xokas de 31 años de edad, se mostró sorprendido tras la tiradera de Shakira y BZRP a Piqué y no creyó que fuera a meter “ beef ”, como le dijo.

Sin embargo, tras escuchar la canción de Shakira y BZRP, quedó completamente sorprendido ante las indirectas y directas hacia Piqué e incluso hacía Clara Chía de 23 años , la nueva pareja del ex futbolista de 35 años de edad.

Muchas personalidades han reaccionado a la tiradera de Shakira y BZRP, incluyendo a personalidades de Twitch como AuronPlay, Ibai Llanos, el Xokas y The Grefg.

De hecho The Grefg de 25 años de edad-quien de hecho organiza los Premios Esland 2023-, antes de reaccionar a la tiradera de Shakira y BZRP, se disculpó con Piqué.

Pues el streamer de Twitch dijo que le encantada Kings League, un evento de fútbol de Piqué junto a Ibai Llanos en donde The Grefg participa.

“Lo primero: Piqué, no veas esto. Me encanta la Kings League, ‘vamos Saiyans! Por favor no me sanciones al equipo, te respeto un montón. Eres una máquina tío”

The Grefg