¿Piqué dejó a Shakira endeudada? La letra de su canción con BZRP nos da pistas de qué le pasó para llegar a los problemas que ahora enfrenta con la Hacienda de España.

Shakira no perdió el tiempo con indirectas en la letra de su canción con BZRP y tiró verdades sin metáforas contra Gerard Piqué y Clara Chía.

Pero, además de recriminarle por su desamor, Shakira acusó a Piqué de algo que hasta ahora no había entrado en la guerra de rumores sobre los motivos de su ruptura: la deuda con la Hacienda de España.

En una parte de la letra de su canción con BZRP, quizá la más fuerte consierando que hasta su suegra sale a relucir, Shakira suelta la nueva bomba que tiene a miles de periodistas investigando.

¿De qué se trata? De la parte de responsabilidad que tendría Gerard Piqué -quien ya respondió a la tiradera de Shakira en Twitter- con sus problemas fiscales en España:

Sin ahondar más en la responsabilidad de Piqué respecto a la deuda, Shakira se muestra orgullosa, afirmando que afrontará sola los problemas con la Hacienda de España, pues su traición la ha hecho muy fuerte para lidiar con la situación y de ser necesario, afrontar los gastos necesarios:

“Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”

Fragmento de la nueva canción de Shakira