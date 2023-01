A través de sus cuentas oficiales en redes sociales el DJ de 24 años de edad, BZRP dio a conocer que su próxima colaboración será con Shakira

De acuerdo con el comunicado el llamado “Music Session #53″ con la colombiana de 45 años de edad se estrenará el día miércoles 11 de enero de este 2023.

Sin embargo, a horas del estreno del sencillo se habría filtrado la supuesta letra la cual sin duda sería una nueva tiradera para Piqué, el ex de Shakira.

View this post on Instagram

El día martes 10 de enero BZRP y Shakira anunciaron su próxima colaboración “Music Session #53″ la cual se estrenará “mañana” -11 de enero del 2023-.

Este sencillo, aseguraron en redes sociales, como ‘Monotonía y ‘Te Felicito’ será una “tiradera” para Gerard Piqué, el futbolista de 35 los de edad.

Y es que a horas del estreno del sencillo -en avionetas y pancartas que pasaron volando sobre las playas de Miami, Estados Unidos- filtraron la supuesta letra.

De acuerdo con varios medios en las pancartas además de la fecha de estreno se leía:

“A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’que te mortifique, mastica y traga pa’que no pique, yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques, entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te sal-piqué”.

Shakira y BZRP - Music Session #53