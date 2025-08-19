El 19 de agosto se llevó acabo la Opening Night Live que dio inicio a la Gamescom 2025, expo de videojuegos más importante en Europa que se lleva a cabo en Colonia, Alemania.

La Opening Night Live duró dos horas, de las 12:00 p.m. a las 2:00 p.m., contando con su tradicional transmisión en YouTube.

Si te la perdiste, aquí te dejaremos el evento completo, además de darte un resumen de todos los anuncios.

Black Myth: Zhong Kui en Gamescom 2025

La gente de Game Science se hizo presente con Black Myth: Zhong Kui en Gamescom 2025, nueva entrega de su popular juego de 2024.

De momento no hay ni fecha de lanzamiento ni plataformas en las que estará disponible.

Resident Evil Requiem en Gamescom 2025

Tuvimos un vistazo extenso de Resident Evil: Requiem en Gamescom 2025, con una escena entre la protagonista y su mamá.

El juego estará disponible para consolas y PC el 27 de febrero de 2026.

Ghost of Yōtei en Gamescom 2025

PlayStation mostró un nuevo tráiler de Ghost of Yōtei en Gamescom 2025, el cual traía consigo una sorpresa con el modo Legends.

Ghost of Yōtei estará disponible en exclusiva para PS5 el 2 de octubre de 2025, mientras que su modo Legends llegará en 2026.

World of Warcraft: Midnight en Gamescom 2025

El MMORPG de Blizzard está más vivo que nunca con World of Warcraft: Midnight en Gamescom 2025, el cual mostró su gameplay a todo el mundo.

Estará disponible en algún punto de 2026.

Kingdom Come: Deliverance II - Legacy of The Forge en Gamescom 2025

Para los fans de los RPG “realistas”, tuvimos Kingdom Come: Deliverance II - Legacy of The Forge en Gamescom 2025, la expansión de este ambicioso juego.

Estará disponible el 9 de septiembre para consolas y PC.

Age of Empires IV: Anniversary Edition en Gamescom 2025

Para los fans de los juegos de estrategia históricos llegó Age of Empires IV: Anniversary Edition en Gamescom 2025, con un tráiler de preventa.

El juego estará disponible para consolas y PC el 4 de noviembre de 2025.

Time Takers en Gamescom 2025

Otra novedad fue Time Takers en Gamescom 2025, el cual también es un juego de disparos, aunque más enfocado en el ambiente competitivo.

No hay fecha de estreno, pero parece que también será exclusivo de PC.

Cinder City en Gamescom 2025

Un nuevo juego de disparos y acción se presentó con Cinder City en Gamescom 2025, el cual luce bastante interesante, pues se alejará un poco de los shooters tradicionales.

No hay fecha de estreno, pero parece que será exclusivo de PC.

Silent Hill f en Gamescom 2025

Tuvimos más de Silent Hill f en Gamescom 2025, con otro tráiler enfocado en la historia del juego, que nos presenta más de los misterios de esta nueva entrega.

Estará disponible para consolas y PC el 25 de septiembre de 2025.

Ninja Gaiden 4 en Gamescom 2025

Otra agradable sorpresa fue Ninja Gaiden 4 en Gamescom 2025, con un nuevo tráiler de historia, donde vemos qué es lo que ha pasado con Ryu Hayabusa.

Estará disponible para consolas y PC el 21 de octubre de 2025.

Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants en Gamescom 2025

Posteriormente tuvimos a Indiana Jones and the Great Circle: The Order of Giants en Gamescom 2025, con su tráiler de lanzamiento, así como su anuncio para Nintendo Switch 2.

El DLC llegará a PlayStation, Xbox y PC en septiembre de 2025, mientras que el juego completo hará lo propio en Nintendo Switch 2 hasta 2026.

Fallout – Temporada 2 en Gamescom 2025

Otra sorpresa fue la presentación de Fallout – Temporada 2 en Gamescom 2025, siendo la continuación de la serie de 2024.

El show se estrenará por Amazon Prime Video el 17 de diciembre.

Onimusha: Way of the Sword en Gamescom 2025

El siguiente fue Onimusha: Way of the Sword en Gamescom 2025 con su nuevo tráiler, el cual nos mostró un poco más de gameplay.

Estará disponible para consolas y PC en algún punto de 2026.

Monster Hunter Wilds en Gamescom 2025

Fue turno de Capcom con Monster Hunter Wilds en Gamescom 2025, el cual mostró su alianza con Final Fantasy, trayendo contenido de la entrega número 14 del título de Square-Enix.

La colaboración llegará en algún punto de septiembre de este 2025.

Warhammer 40,000: Dawn of War IV en Gamescom 2025

Pasando a los juegos de estrategia llegó Warhammer 40,000: Dawn of War IV en Gamescom 2025, el cual abandonará la acción de su anterior entrega en favor del RTS tradicional.

Estará disponible en 2026 en plataformas por confirmar.

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight en Gamescom 2025

El Caballero de la Noche regresa con LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight en Gamescom 2025, reviviendo la franquicia que fue tan popular hace unos años.

Llegará para consolas y PC en algún punto de 2026.

Sekiro: No Defeat en Gamescom 2025

Después tuvimos una sorpresa con el tráiler de Sekiro: No Defeat en Gamescom 2025, anime basado en el juego homónimo de From Software.

De momento no hay fecha de estreno, aunque al parecer será una exclusiva de Crunchyroll.

Lords of the Fallen II en Gamescom 2025

El siguiente fue Lords of the Fallen II en Gamescom 2025, el cual se anunció formalmente con un tráiler cinemático.

Llegará en 2026, en fecha por confirmar, para consolas y PC.

Call of Duty: Black Ops 7 en Gamescom 2025

El evento inició fuerte con Call of Duty: Black Ops 7 en Gamescom 2025, siendo el primer tráiler de gameplay del juego; además de presentar un adelanto de su modo cooperativo.

Estará disponible para consolas y PC el 14 de noviembre de 2025.