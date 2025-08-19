Se confirma la colaboración de Halo y Helldivers 2 para PlayStation y Xbox, un crossover que los fans han estado esperando desde hace mucho tiempo.
Acá te compartimos el precio, nuevas armas, armaduras, capas y nuevos objetos de Halo y Helldivers 2.
Halo y Helldivers 2 estrenan crossover para PlayStation y Xbox
La confirmación de Helldivers 2 x Halo: ODST Legendary Warbond se hizo a través de un video promocional para Xbox.
Este videojuego estará disponible para PlayStation y Xbox a partir del martes el 26 de agosto de 2025.
Esta fecha coincide con el lanzamiento de Helldivers 2 en Xbox Series X|S.
La aparición de Halo en PlayStation marca una de las pocas veces que el videojuego aparecerá en esta consola y no de manera exclusiva en Xbox, algo que es único para los fans que han seguido esta historia durante años.
¿Qué novedades tendrá Halo y Helldivers 2 para PlayStation y Xbox?
Halo y Helldivers 2 tendrá nuevas armas, armaduras, capas y nuevos objetos en PlayStation y Xbox; acá te compartimos los detalles:
Armas:
- Rifle de asalto MA5C
- M7S SMG: silenciosa, munición sin casquillo y un supresor no extraíble
- Escopeta M90A
- Pistola M6C/SOCOM :silenciosa, con mira láser integrada, linterna y, por primera vez, con un silenciador
Armaduras:
- A-9 Helljumper
- A-35 Recon
- Armadura pasiva Feet First
Capas y otros nuevos objetos:
- Capa de reliquia honrada
- Ojo de la Capa Clandestina
- Warbond también incluirá tarjetas de jugador con temática de ODST
- Nuevo título de jugador “Rookie”
- Nuevo patrón de vehículo en color Mean Green
¿Qué precio tendrá el videojuego de Halo y Helldivers 2 para PlayStation y Xbox?
Halo y Helldivers 2 tendrá un precio de mil 500 Super Credits para PlayStation y Xbox.
Este Warbond es de nivel “Legendary”, lo que significa que es más caro que los normales (mil Super Creditos), y no se puede desbloquear con Premium Warbond Tokens.