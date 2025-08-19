Se confirma la colaboración de Halo y Helldivers 2 para PlayStation y Xbox, un crossover que los fans han estado esperando desde hace mucho tiempo.

Acá te compartimos el precio, nuevas armas, armaduras, capas y nuevos objetos de Halo y Helldivers 2.

Halo y Helldivers 2 estrenan crossover para PlayStation y Xbox

La confirmación de Helldivers 2 x Halo: ODST Legendary Warbond se hizo a través de un video promocional para Xbox.

Este videojuego estará disponible para PlayStation y Xbox a partir del martes el 26 de agosto de 2025.

Esta fecha coincide con el lanzamiento de Helldivers 2 en Xbox Series X|S.

La aparición de Halo en PlayStation marca una de las pocas veces que el videojuego aparecerá en esta consola y no de manera exclusiva en Xbox, algo que es único para los fans que han seguido esta historia durante años.

Helldivers 2 x Halo: ODST
Helldivers 2 x Halo: ODST en PlayStation y Xbox (Microsoft )

¿Qué novedades tendrá Halo y Helldivers 2 para PlayStation y Xbox?

Halo y Helldivers 2 tendrá nuevas armas, armaduras, capas y nuevos objetos en PlayStation y Xbox; acá te compartimos los detalles:

Armas:

  • Rifle de asalto MA5C
  • M7S SMG: silenciosa, munición sin casquillo y un supresor no extraíble
  • Escopeta M90A
  • Pistola M6C/SOCOM :silenciosa, con mira láser integrada, linterna y, por primera vez, con un silenciador

Armaduras:

  • A-9 Helljumper 
  • A-35 Recon 
  • Armadura pasiva Feet First 

Capas y otros nuevos objetos:

  • Capa de reliquia honrada 
  • Ojo de la Capa Clandestina 
  • Warbond también incluirá tarjetas de jugador con temática de ODST
  • Nuevo título de jugador “Rookie”
  • Nuevo patrón de vehículo en color Mean Green
Helldivers 2 x Halo: ODST
Helldivers 2 x Halo: ODST nuevas armas, armaduras, capas y objetos (Microsoft )

¿Qué precio tendrá el videojuego de Halo y Helldivers 2 para PlayStation y Xbox?

Halo y Helldivers 2 tendrá un precio de mil 500 Super Credits para PlayStation y Xbox.

Este Warbond es de nivel “Legendary”, lo que significa que es más caro que los normales (mil Super Creditos), y no se puede desbloquear con Premium Warbond Tokens.

Helldivers 2 x Halo: ODST
Helldivers 2 x Halo: ODST en PlayStation y Xbox (Microsoft )