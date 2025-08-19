Se confirma la colaboración de Halo y Helldivers 2 para PlayStation y Xbox, un crossover que los fans han estado esperando desde hace mucho tiempo.

Acá te compartimos el precio, nuevas armas, armaduras, capas y nuevos objetos de Halo y Helldivers 2.

Welcome to the fight, Troopers 🤝



Helldivers 2 x Halo: ODST Legendary Warbond drops August 26 https://t.co/DhXK0a2KSM pic.twitter.com/cIjIRT9KIy — PlayStation (@PlayStation) August 19, 2025

Halo y Helldivers 2 estrenan crossover para PlayStation y Xbox

La confirmación de Helldivers 2 x Halo: ODST Legendary Warbond se hizo a través de un video promocional para Xbox.

Este videojuego estará disponible para PlayStation y Xbox a partir del martes el 26 de agosto de 2025.

Esta fecha coincide con el lanzamiento de Helldivers 2 en Xbox Series X|S.

La aparición de Halo en PlayStation marca una de las pocas veces que el videojuego aparecerá en esta consola y no de manera exclusiva en Xbox, algo que es único para los fans que han seguido esta historia durante años.

Helldivers 2 x Halo: ODST en PlayStation y Xbox (Microsoft )

¿Qué novedades tendrá Halo y Helldivers 2 para PlayStation y Xbox?

Halo y Helldivers 2 tendrá nuevas armas, armaduras, capas y nuevos objetos en PlayStation y Xbox; acá te compartimos los detalles:

Armas:

Rifle de asalto MA5C

M7S SMG: silenciosa, munición sin casquillo y un supresor no extraíble

Escopeta M90A

Pistola M6C/SOCOM :silenciosa, con mira láser integrada, linterna y, por primera vez, con un silenciador

Armaduras:

A-9 Helljumper

A-35 Recon

Armadura pasiva Feet First

Capas y otros nuevos objetos:

Capa de reliquia honrada

Ojo de la Capa Clandestina

Warbond también incluirá tarjetas de jugador con temática de ODST

Nuevo título de jugador “Rookie”

Nuevo patrón de vehículo en color Mean Green

Helldivers 2 x Halo: ODST nuevas armas, armaduras, capas y objetos (Microsoft )

¿Qué precio tendrá el videojuego de Halo y Helldivers 2 para PlayStation y Xbox?

Halo y Helldivers 2 tendrá un precio de mil 500 Super Credits para PlayStation y Xbox.

Este Warbond es de nivel “Legendary”, lo que significa que es más caro que los normales (mil Super Creditos), y no se puede desbloquear con Premium Warbond Tokens.