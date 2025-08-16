¿No sabes cuándo será el Gamescom 2025? Te damos fecha, horario en México y otros detalles para que no te lo pierdas.

La feria más grande en el mundo de los videojuegos, el Gamescom, contará con su habitual Opening Night Live.

Esta es la fecha del Gamescom 2025

La nueva edición del Gamescom 2025, ya tiene fecha de presentación, aquí te la compartimos.

El evento comenzará con el Opening Night Live el próximo martes 19 de agosto 2025, donde se revelarán varios anuncios de videojuegos.

Cabe mencionar que el Gamescom es un evento que se festeja de manera anual en la ciudad de Colonia, Alemania, en el Koelnmesse Exhibition Center.

El primer Gamescom se conmemoró en el año 2009 y desde entonces la feria se ha convertido en un referente del mundo de los videojuegos.

Esto porque algunas empresas desarrolladoras suelen presentar algunos títulos y también dar un vistazo a las consolas.

A lo largo del Gamescom de igual manera se presentan diversas mesas redondas y competiciones.

Horario en México del Gamescom 2025

Toma nota porque el horario en México para el Gamescom 2025 ha sido confirmado.

El evento podrá disfrutarse en punto de las 12:00 pm y se podrá seguir en directo mediante el canal oficial de YouTube del Gamescom.

Se espera que el Gamescom 2025 tenga una duración de tres horas.

Como la edición anterior, el Open Night Live del Gamescome 2025 será presentado por el periodista de videojuegos Geoff Keighley, de 47 años de edad.

¿Qué anuncios habrá en el Gamescom 2025?

Hay mucha emoción por los anuncios que puede haber en el Gamescom 2025 como lo son:

Call of Duty: Black Ops 7

Residente Evil Requiem

Silksong

The Outer Worlds 2

Silent Hill F

World of Warcraft: Midnight

Onimusha: Way of the Sword

De igual manera, se tiene previsto que Nintendo muestre algunos de los planes que tiene para la consola Switch 2, que recién salió.

Así que si eres fan de los videojuegos, no puedes perderte el Gamescom 2025.

Ya que es posible que se de el anuncio de algunos de tus títulos preferidos para jugar.