Gamescom 2025 llegó a su fin el 22 de agosto, aunque aún dio tiempo de ver algunos anuncios importantes, así como otros que quedaron rezagados.

Como es nuestra costumbre, te traemos todo lo que se pudo ver en el último día de la Gamescom 2025 en Colonia, Alemania.

Mortal Kombat: Legacy Kollection Sonic Racing: Crossworlds The Outer Worlds 2 Halloween Deadpool VR Invincible VS Borderlands 4

Borderlands 4 en Gamescom 2025

Llegando casi al final, pero no por eso es menos importante, se liberó un tráiler de Borderlands 4 en Gamescom 2025, presentando a un nuevo personaje.

Estará disponible para consolas y PC en una fecha por confirmar.

Invincible VS en Gamescom 2025

Otro de los juegos que se mostraron fue Invincible VS en Gamescom 2025, que nos mostró al personaje de Omni-Man y mucho gameplay.

Aún no tiene fecha de estreno ni plataformas de lanzamiento.

Deadpool VR en Gamescom 2025

El mercenario bocón no se podía quedar fuera de esta fiesta presentando un nuevo tráiler de Deadpool VR en Gamescom 2025.

Estará disponible el 18 de noviembre de 2025.

Halloween en Gamescom 2025

Para los fans de las películas y los juegos de terror, se mostró el tráiler de Halloween en Gamescom 2025, el cual fue puramente cinemático.

El juego estará disponible en 2026, con plataformas y fechas de estreno por anunciar.

The Outer Worlds 2 en Gamescom 2025

Uno que no podía faltar es el nuevo tráiler de The Outer Worlds 2 en Gamescom 2025, el cual presenta a varios de los personajes que nos acompañarán.

Estará disponible para consolas y PC el 29 de octubre de 2025.

Sonic Racing: Crossworlds en Gamescom 2025

Sonic Racing: Crossworlds en Gamescom 2025 tuvo más apariciones de las esperadas, ahora con un tráiler donde revelaron la llegada de Pac-Man.

El juego estará disponible para consolas y PC el 22 de septiembre de 2025.

Mortal Kombat: Legacy Kollection en Gamescom 2025

Warner Bros. Games tuvo una participación discreta con un nuevo tráiler de Mortal Kombat: Legacy Kollection en Gamescom 2025 con sus características.

Estará disponible para consolas y PC en una fecha por confirmar.