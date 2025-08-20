Seguimos con la Gamescom 2025 hoy 20 de agosto, con los mejores anuncios que se dieron en el primer día de la expo en Colonia, Alemania.

Aunque fuera de la Opening Night Live, la Gamescom 2025 hoy 20 de agosto no tuvo transmisión, las desarrolladoras hicieron varias revelaciones en el marco del evento.

ROG Xbox Ally en Gamescom 2025

Tal vez el anuncio más fuerte del día fue el de ROG Xbox Ally en Gamescom 2025, la portátil de la conocida marca.

Se anunció su fecha de lanzamiento para el 16 de octubre de 2025, contando con dos modelos:

ROG Xbox Ally X: De 24 GB de RAM y 1TB de almacenamiento

ROG Xbox Ally: De 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento

De momento no hay precio de ninguna de las dos versiones.

Anno 117: Pax Romana en Gamescom 2025

Ubisoft también mostró Anno 117: Pax Romana en Gamescom 2025, con un tráiler sobre una nueva zona para el juego, la inexplorada Albion.

El juego estará disponible el 13 de noviembre para consolas y PC.

Den of Wolves en Gamescom 2025

10 Chambers tuvo participación con Den of Wolves en Gamescom 2025, un nuevo juego de disparos multijugador.

El juego estará disponible en PC, aunque de momento no tiene fecha de lanzamiento.

FINAL FANTASY TACTICS - The Ivalice Chronicles en Gamescom 2025

El otro anuncio de Square-Enix fue FINAL FANTASY TACTICS - The Ivalice Chronicles en Gamescom 2025, con un tráiler de gameplay donde muestra las diferencias con el juego original.

Estará disponible el 30 de septiembre para consolas y PC.

Triangle Strategy en Gamescom 2025

Square-Enix hizo un par de anuncios, el primero fue Triangle Strategy en Gamescom 2025, con su tráiler de lanzamiento para PlayStation y Xbox.

El juego ya está disponible para las plataformas mencionadas.

Dune: Awakening en Gamescom 2025

Otro que estuvo fue Dune: Awakening en Gamescom 2025, con el anuncio de su nuevo capítulo, el cual añadirá mucho contenido a la obra.

El segundo capítulo del juego estará disponible el 10 de septiembre.

The Rogue Prince of Persia en Gamescom 2025

Ubisoft no podía faltar con The Rogue Prince of Persia en Gamescom 2025, mostrando su tráiler de lanzamiento, el cual anuncia la llegada del juego tras el early access.

El título ya está disponible en consolas y PC.

Sonic Racing: Crossworlds en Gamescom 2025

SEGA también estuvo presente con Sonic Racing: Crossworlds en Gamescom 2025, mostrando un tráiler del modo multijugador del juego.

Estará disponible para consolas y PC el 25 de septiembre de 2025.

Pragmata en Gamescom 2025

Por fin vimos a Pragmata en Gamescom 2025, el misterioso juego de Capcom, el cual pudo ser probado por fans y medios en la expo.

Se mostró un poco de gameplay y una batalla en contra de un jefe. Estará disponible para consolas y PC en 2026.