Seguimos con la Gamescom 2025 hoy 21 de agosto; aunque los anuncios bajaron un poco, hubo uno que logró emocionar a todos los fans.

Pues Gamescom 2025 hoy 21 de agosto por fin nos dio la fecha de estreno de un título que se ha tardado 7 años en salir; de la siguiente lista, adivina cuál es:

Hollow Night: Silksong Overwatch 2 Little Nightmares III Black Desert Online Leyendas Pokémon: Z-A Towa and the Guardians of the Sacred Tree

Hollow Night: Silksong en Gamescom 2025

El gran anuncio del día fue sin lugar a dudas, Hollow Night: Silksong en Gamescom 2025, el cual nos solo nos trajo un nuevo tráiler, también la esperada fecha de lanzamiento del juego.

Estará disponible en consolas y PC el 9 de septiembre de 2025; es decir, en un par de semanas.

Overwatch 2 en Gamescom 2025

Blizzard también aprovechó el evento para presentar lo nuevo de Overwatch 2 en Gamescom 2025, con su nueva temporada y campeón que se unirán al juego.

La nueva temporada estará disponible en todas las plataformas el 26 de agosto de 2025.

Little Nightmares III en Gamescom 2025

Otro de Bandai-Namco fue Little Nightmares III en Gamescom 2025, el cual mostró un tráiler de recapitulación, así como uno de sus principales características.

Estará disponible para consolas y PC el 10 de octubre de 2025.

Black Desert Online en Gamescom 2025

También se presentó un nuevo tráiler de Black Desert Online en Gamescom 2025, el cual muestra una nueva región para explorar en el juego.

Esta nueva región estará disponible el 11 de septiembre de 2025.

Leyendas Pokémon: Z-A en Gamescom 2025

Con un pequeño tráiler tuvimos la presencia de Leyendas Pokémon: Z-A en Gamescom 2025, donde se muestra la Megaevolución de Victreebel.

El juego estará disponible el 16 de octubre de 2025.

Towa and the Guardians of the Sacred Tree en Gamescom 2025

Bandai-Namco se dio una vuelta por Alemania con Towa and the Guardians of the Sacred Tree en Gamescom 2025, lanzando un tráiler de las características del juego.

Llegará el 19 de septiembre para consolas y PC.