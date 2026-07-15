Tras una una ausencia de varios años, Rhythm Heaven Groove hace su esperado debut en Nintendo Switch 2, manteniendo viva la esencia de una de las series más interesantes, aunque desconocida, de la compañía.

Rhythm Heaven Groove ofrece una mezcla de humor irreverente y desafíos rítmicos que resultan bastante divertidos, pero que al mismo tiempo le ofrecen un buen reto a los jugadores.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

El gameplay minimalista hace magia en Rhythm Heaven Groove Rhythm Heaven Groove tiene una campaña interesante Al nuevo modo de Rhythm Heaven Groove le falta un poco de trabajo Rhythm Heaven Groove cuenta con mucha rejugabilidad Hay algunos problemas técnicos con Rhythm Heaven Groove

El gameplay minimalista hace magia en Rhythm Heaven Groove

Lo primero a mencionar es que el gameplay minimalista hace magia en Rhythm Heaven Groove, siendo uno de los puntos más altos del juego.

Se trata de controles engañosamente simples, donde la mayoría de los desafíos se resuelven pulsando solo uno o dos botones al ritmo de la música.

A diferencia de otros títulos del género, no existe una secuencia de notas; en su lugar, el jugador debe confiar en las pistas visuales y sonoras que le da el título para encontrar el punto exacto del compás.

Esta mecánica hace que se esté siempre alerta y atento de lo que pasa, aunque las cosas se vuelven complejas con los zooms de cámara repentinos o personajes que bloquean la visión, los cual hace entretenida la obra.

Rhythm Heaven Groove (Nintendo)

Rhythm Heaven Groove tiene una campaña interesante

Aunque parece innecesaria, Rhythm Heaven Groove tiene una campaña interesante, lo cual le suma mucho al juego, más allá de ser canciones aisladas como ha sido en este género.

La campaña principal se organiza en ocho etapas, cada una compuesta por cuatro minijuegos individuales que culminan en un Remix final.

Estos Remixes son el punto álgido de la experiencia, ya que combinan de forma dinámica todos los juegos y pistas de la etapa, en un set interactivo que pone a prueba la memoria muscular del jugador.

En total, consta de más 100 minijuegos, con una progresión equilibrada, donde te otorgarán medallas para desbloquear contenido extra en el Rhythm Toybox, mientras mejor rango logres en las canciones.

Rhythm Heaven Groove (Nintendo)

Al nuevo modo de Rhythm Heaven Groove le falta un poco de trabajo

No todo es la campaña, pues se agregó una opción más de juego; sin embargo al nuevo modo de Rhythm Heaven Groove le falta un poco de trabajo, aunque se agradece su integración.

Este modo se llama Beatspell, el cual cuenta con elementos de RPG donde el jugador lleva el ritmo para lanzar hechizos y derrotar enemigos.

Contando con una estructura de historia fantástica y permite elegir hechizos basados en los ritmos que el jugador domine mejor.

Lamentablemente la novedad se acaba rápido debido a la repetición constante, a pesar de tener elementos narrativos nunca antes vistos en la serie.

Rhythm Heaven Groove (Nintendo)

Rhythm Heaven Groove cuenta con mucha rejugabilidad

Algo que se agradece es que Rhythm Heaven Groove cuenta con mucha rejugabilidad, lo cual extiende la vida del título y hace que el jugador se entretenga bastante.

Por un lado introduce un sólido modo cooperativo y competitivo para hasta cuatro jugadores, con 10 juegos diseñados específicamente para grupos, pues no se encuentran en otros modos.

Entre ellos destaca “Cake Wait”, donde los jugadores deben contar mentalmente para atrapar un dulce en un tiempo exacto, resultando en una experiencia altamente adictiva y competitiva.

Además del multijugador, el juego incluye un sistema de desafíos aleatorios, lo que añade un nivel de tensión y rejugabilidad para los usuarios más dedicados.

Rhythm Heaven Groove (Nintendo)

Hay algunos problemas técnicos con Rhythm Heaven Groove

Algo que se debe de mencionar es que hay algunos problemas técnicos con Rhythm Heaven Groove, dependiendo de dónde lo juegues.

El título enfrenta desafíos técnicos relacionados con la latencia en televisores, algo que no pasa cuando juegas directamente en la consola.

Aunque se incluye un sistema de sincronización para mitigar el retraso, es mucho mejor en modo portátil, pues cuenta con la máxima precisión rítmica.

Por otro lado, mientras que los minijuegos están alegremente animados, la interfaz de usuario y los menús se sienten simplistas; como si se trataran de dos juegos diferentes.

Rhythm Heaven Groove (Nintendo)

¿Vale la pena Rhythm Heaven Groove?

Rhythm Heaven Groove es una secuela magnífica que logra capturar la energía contagiosa de su música y su estética vibrante.

Aunque el modo Beatspell y algunos elementos de la interfaz de Rhythm Heaven Groove no alcanzan el nivel de impacto de los minijuegos principales, el conjunto sigue siendo una entrega imperdible.

Principalmente para aquellos que busquen un título desenfadado para pasar bien el rato, sin tantas complicaciones como la mayoría de juegos modernos.

Es un regreso triunfal que consolida a la serie como un estándar de oro en el género rítmico, ofreciendo horas de diversión tanto en solitario como con amigos.