Es oficial, el popular anime Demon Slayer llegará a la televisión abierta con su estreno por el Canal 5, confirmó su productora Aniplex.

Estreno de Demon Slayer en Canal 5 que llega después del éxito de su arco Castillo Infinito, así se reveló durante la convención Animole 2025, realizada en el Centro Internacional de Exposiciones y Convenciones del World Trade Center (WTC).

Pues basta decir que el éxito del arco Castillo Infinito de Demon Slayer en la taquilla mundial ya hasta superó a Superman, tras lograr 615 millones de dólares, más de 11. 2 mil millones de pesos al tipo de cambio actual.

Demon Slayer (especial)

¿Cuándo y a qué hora se estrena Demon Slayer en Canal 5 después del éxito de su arco Castillo Infinito?

El estreno de Demon Slayer en Canal 5 después del éxito de su arco Castillo Infinito llegará de manera oficial en octubre 2025.

Por lo que la fecha exacta será le próximo lunes 6 de octubre de 2025 para el estreno de Demon Slayer en Canal 5.

La transmisión de Demon Slayer en Canal 5 será de lunes a viernes y tendrá horario estelar a las 9:00 de la noche.

¿De qué trata Demon Slayer, el anime que se estrenara en Canal 5 después del éxito de su arco Castillo Infinito?

Demon Slayer es el anime que se estrenara en Canal 5 después del éxito de su arco Castillo Infinito.

Mismo que anime Demon Slayer que es la adaptación del manga del mismo nombre de la mangaka japonesa, Koyoharu Gotouge, de 36 años de edad.

El cual fue publicado por primera vez en Japón en febrero de 2016, y finalizó el 15 de mayo de 2020 tras 23 volúmenes y 205 capítulos.

Mientras que el anime comenzó a emitirse en 2019 y consta de cuatro temporadas y dos películas, hasta el momento, pues aún se espera que la segunda parte de la trilogía final llegue a cines en 2027.

La historia de Demon Slayer se centra en Tanjirō Kamado, un adolescente que se convierte en cazador de demonios después de que un demonio asesina a su familia y transforma a su hermana menor, Nezuko, en demonio.

Con la sed de venganza Tanjirō busca cura para su hermana, mientras se une al Cuerpo de Cazadores de Demonios para vengar a su familia y derrotar a l Rey Demonio, Muzan Kibutsuji.