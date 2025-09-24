Se reportó que Crunchyroll hará oficialmente una campaña para apoyar a Demon Slayer: Castillo Infinito en los Oscar 2026.

De acuerdo con la información, la plataforma en streaming de anime, Crunchyroll, quiere oficialmente que la nueva película de Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer: Castillo Infinito, esté en los Oscar 2026.

Tal y como se dijo, Crunchyroll ya reveló sus intenciones de apoyar a Demon Slayer: Castillo Infinito, la nueva película del anime Kimetsu no Yaiba para las premiaciones de los Oscar 2026.

Principalmente Crunchyroll quiere que la nominación para Demon Slayer: Castillo Infinito sea en la categoría de Mejor Película Animada:

“Creemos que la película es increíble... los fans merecen absolutamente que la cinta sea considerada para los premios Oscar” Crunchyroll

Demon Slayer: El Castillo Infinito (Ufotable)

De momento no se han revelado más detalles sobre el apoyo de Crunchyroll para Kimetsu no Yaiba y su más reciente película Demon Slayer: Castillo Infinito, la cual resultó ser todo un éxito.

Pues hasta el momento, Demon Slayer: Castillo Infinito ha logrado un total de 555 millones de dólares, es decir 10 mil 234 millones 904 mil 850 pesos.

Además, la cinta de Kimetsu no Yaiba ya se colocó como la película de anime más taquillera de la historia y la más taquillera de Japón; además de la novena más taquillera de este 2025.

Se espera que la película y el arco de Demon Slayer: Castillo Infinito estén disponibles en Crunchyroll para el 2026.

Con información de The Hollywood Reporter.