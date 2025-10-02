Si no has tenido suficiente de Demon Slayer, muy pronto tendremos más noticias de esta amada franquicia de anime.

Para ser más exactos, se prepara una sorpresa para la Jump Festa del 21 de diciembre en Japón.

El último evento importante en el mundo del anime en el año, y obviamente Demon Slayer prepara un panel especial tras el éxito de su película a nivel mundial.

Demon Slayer Castillo Infinito (Ufotable)

¿Cuál será la sorpresa de Demon Slayer el 21 de diciembre?

Si bien no se dieron detalles de lo que presentarán en el panel de Demon Slayer del 21 de diciembre en la Jump Festa, se espera que den la fecha para la segunda parte de Castillo Infinito.

Recordemos que se ha dicho que la secuela de Demon Slayer: Castillo Infinito saldrá hasta 2027; sin embargo, no se sabe exactamente en qué mes y día.

Otra cosa que se podría anunciar es la llegada de la película a plataformas de streaming, recordemos que Crunchyroll señaló que el filme no se estrenará en estos servicios en 2025, dejando la puerta abierta para 2026.

Aunque analistas creen que la mayoría del panel será para celebrar el éxito del filme, además de agradecer el apoyo de los fans.

Demon Slayer Castillo Infinito (Ufotable)

Demon Slayer ya ha estado en anteriores ediciones de Jump Festa

El panel de Demon Slayer en Jump Festa no es novedad en realidad, la franquicia ya ha estado en este evento en ediciones anteriores.

Sin embargo, la participación de Demon Slayer en Jump Festa ha sido históricamente irrelevante; no porque sea una franquicia débil, más bien porque los responsables de la misma no llegan con anuncios fuertes.

Por lo general, siempre se enfocan en el lanzamiento de nuevos productos y presentaciones que no saldrán de Japón.

Se espera que visto el éxito de Castillo Infinito en todo el mundo, en esta ocasión se tengan cosas relevantes que mostrar a los asistentes.