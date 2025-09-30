Si estabas esperando que Demon Slayer: Castillo Infinito llegara a alguna plataforma de streaming como Crunchyroll en unas semanas, lamentamos decirte que tendrás que esperar bastante.

La misma Crunchyroll, que distribuye Demon Slayer: Castillo Infinito en todo el mundo, señaló que la película no llegará a plataformas, por lo menos en este 2025.

Demon Slayer: Castillo Infinito solo se podrá ver en cines señala Crunchyroll

Mitchel Berger, vicepresidente ejecutivo de Crunchyroll, declaró en una entrevista reciente que no se tiene planeado estrenar Demon Slayer: Castillo Infinito en plataformas durante 2025.

Eso incluye a la misma Crunchyroll, lo cual ha sorprendido a todos los fans que querían esperar para ver Demon Slayer: Castillo Infinito en la comodidad de sus casas o dispositivos.

Demon Slayer: El Castillo Infinito (Ufotable)

Señalando que la única forma de ver la película será en cines en este fin de año, recomendando que la vayan a ver antes de que salga de cartelera.

Tampoco se mencionó nada de una edición física; es decir, algún Blu-ray o DVD, o disponibilidad en tiendas virtuales para su compra o renta.

Con esto, Crunchyroll y todos los involucrados en la película quieren maximizar las ganancias en taquilla, que dicho sea de paso van muy bien al tener ya más de 10.9 mil millones de pesos.

Demon Slayer: Castillo Infinito llegaría a streaming hasta 2026

¿Cuándo veremos Demon Slayer: Castillo Infinito en streaming, sea Crunchyroll u otra plataforma? Probablemente hasta 2026, si hacemos caso a las palabras de Mitchel Berger.

Aunque aún así tardaría bastante, analistas creen que Demon Slayer: Castillo Infinito no llegará a Crunchyroll u otras plataformas hasta mediados del 2026; una vez que se haya explotado bastante.

Además, así se asegurarían que la expectativa no baje, tomando en cuenta que la siguiente entrega llegará a cines hasta el 2027 .

La apuesta es que la película estará disponible en Crunchyroll (obviamente) y Netflix, que es donde están todas las temporadas de la serie.

Tampoco se descarta una llegada a HBO Max, por la buena relación que tiene Sony con Warner Bros.