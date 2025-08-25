Demon Slayer: El castillo infinito podría participar en las nominaciones al Oscar 2026, logrando un hito para el anime.

De acuerdo con la revista Empire , Demon Slayer: El castillo infinito de Kimetsu no Yaiba, podría estar compitiendo para el Oscar 2026.

¿Por qué Demon Slayer: El castillo infinito podría ser nominado al Oscar 2026?

Empire ha revelado que la nueva película de Kaimetsu no Yaiba, Demon Slayer: El castillo infinito, podría estar participando para las nominaciones del Oscar 2026.

Específicamente, Demon Slayer: El castillo infinito podría estar compitiendo en la categoría de Mejor Película Animada para el Oscar 2026.

Esto no solo sería un reconocimiento para la saga de Kimetsu no Yaiba, sino para todo el anime en general.

Y es que de acuerdo a los informes, Demon Slayer: El castillo infinito estaría en la mira para las nominaciones al Oscar 2026, debido a la historia, técnicas de animación y los logros que ha hecho en taquilla.

Cabe recordar que hasta el momento, las películas de origen japonés que han sido premiadas en la categoría de Mejor Película Animada son:

El Viaje de Chihiro (2001)

El Niño y la Garza (2023)

Demon Slayer: El castillo infinito también podría ser nominada a Mejor Banda Sonora en los Oscar 2026

Se ha revelado que Demon Slayer: El castillo infinito podría estar en la mira para ser considerada a los Oscar 2026.

Pues la primera entrega del final de Kimetsu no Yaiba, está haciendo historia en todo el mundo y, este próximo mes de septiembre llega a Estados Unidos y Latinoamérica.

Pero no solo Demon Slayer: El castillo infinito sería considerado a la categoría de Mejor Película Animada para los Oscar 2026, sino también por Mejor Banda Sonora.

Esto debido a que el tema principal de Demon Slayer: El castillo infinito, ‘Shine in the Cruel Night’, canción interpretada por la cantante de J-pop Lisa, también ha estado logrando sus propios récords.

Además, Kimetsu no Yaiba se ha convertido en uno de los animes más populares y vistos en todo el mundo; de acuerdo con Crunchyroll, el 44% de los adultos en el mundo se considera fan de Demon Slayer.