Una vez más, Demon Slayer: Castillo Infinito ha logrado triunfar; esta vez en los Critics Choice Awards 2025.

Pues como era de esperarse, la película número uno en el mundo Demon Slayer: Castillo Infinito, ha logrado posicionarse entre uno de los premios más prestigiosos del entretenimiento.

Demon Slayer: Castillo Infinito gana en los Critics Choice Awards 2025

A Demon Slayer: Castillo Infinito no le bastó con ser la película de anime más taquillera de la historia, de Japón y del 2025, pues ahora triunfa en los Critics Choice Awards 2025.

Pues se reveló que Demon Slayer: Castillo Infinito ganó el Premio Internacional de la Animación, lo cual consolida más su estatus como la película del año.

Demon Slayer: Castillo Infinito gana en los Critics Choice Awards 2025 (Critics Choice Awards )

El premio ganado por Demon Slayer: Castillo Infinito en los Critics Choice Awards 2025, será entregado el próximo 14 de noviembre en la 4ª edición de la Celebration of AAPI Cinema & Television, en Beverly Hills.

Cabe recordar que los Critics Choice Awards es la mayor organización de críticos en Estados Unidos. y Canadá.

Pues cuenta con más de 600 miembros especializados en cine, televisión, radio, medios digitales y periodistas de entretenimiento.

Fundada hace 30 años, en 2019 se consolidó tras la unión de la Broadcast Film Critics Association y la Broadcast Television Journalists Association.

Por lo que el que una organización como los Critics Choice Awards 2025 reconozcan a una película que no solo es extranjera, sino que deriva del género anime, consolida el éxito de Demon Slayer: Castillo Infinito.

Cabe recordar que Demon Slayer: Castillo Infinito es la primera película de una trilogía que se dirige al final de uno de los animes más populares de la última década, cuyos estrenos están previstos para el 2027 y 2029.