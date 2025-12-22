El fenómeno del anime continua con el concierto de Demon Slayer en el Auditorio Nacional 2026, siendo un espectáculo sinfónico pensado para todos los fans de la serie.

Concierto: Demon Slayer

Fecha: Martes 24 de febrero de 2026

Lugar: Auditorio Nacional

El concierto de Demon Slayer en el Auditorio Nacional 2026 se llevará a cabo en el mes de febrero y ya tenemos los precios, así como la fecha, aquí tienes todos los detalles al respecto.

Demon Slayer Castillo Infinito (Ufotable)

Precio del concierto de Demon Slayer en el Auditorio Nacional 2026

Estos son los precios, sin cargos, del concierto de Demon Slayer en el Auditorio Nacional 2026:

Preferente A: 2000 pesos

Preferente B: 1840 pesos

Preferente C: 1640 pesos

Preferente D: 1640 pesos

Luneta A: 1480 pesos

Luneta B: 1380 pesos

Luneta C: 1230 pesos

Balcón A: 1350 pesos

Balcón B: 1230 pesos

Balcón C: 1230 pesos

Primer piso A: 1230 pesos

Primer piso B: 1140 pesos

Primer piso C: 820 pesos

Primer piso D: 820 pesos

Segundo piso A: 570 pesos

Segundo piso B: 570 pesos

Segundo piso C: 410 pesos

Segundo piso D: 380 pesos

Como puedes ver, los precios son bastante accesibles para el concierto de Demon Slayer en el Auditorio Nacional 2026.

Las entradas ya se pueden adquirir en las taquillas del Auditorio Nacional o a través del servicio de Ticketmaster.

Concierto de Demon Slayer en el Auditorio Nacional 2026 (VENTIX Espectáculos)

Fecha del concierto de Demon Slayer en el Auditorio Nacional 2026

El concierto de Demon Slayer en el Auditorio Nacional 2026 se llevará a cabo el martes 24 de febrero de 2026 a las 8:30 p.m. (CDMX).

Toma en cuenta que el 24 de febrero será martes, por si decides asistir y al otro día tienes trabajo o escuela en la mañana.

De acuerdo con la información oficial del concierto de Demon Slayer en el Auditorio Nacional 2026, este tendrá una duración de 2 horas, aproximadamente.

Aunque técnicamente la orquesta solo tocará por una hora y cuarenta minutos, pues se menciona que habrá un intermedio de 20 minutos a la mitad de la presentación; esto para darle descanso a los músicos y hacer algunos ajustes.